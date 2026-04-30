Erzincan\'da sporun yaygınlaşmasına destek

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Vali Hamza Aydoğdu ve il protokolüyle birlikte Değer Erzincan Ticaret Spor Kulübü'nü ziyaret etti.

Ziyarette Değer Erzincan Spor Kulüpleri projesi hakkında yetkililerden bilgi alan Yıldırım, kulüpte yürütülen sportif faaliyetleri yerinde inceledi. Öğrenciler ve velilerle de bir süre sohbet eden Yıldırım, projeye gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Yıldırım, Erzincan'da sporu tabana yaymayı ve gençlerin okul dışındaki zamanlarını verimli değerlendirmelerini amaçlayan projenin önemine işaret ederek, bu tür çalışmaların kentin geleceğine yapılan önemli yatırımlar arasında yer aldığını belirtti.

Gençlerin hem bedensel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlayan projede emeği geçenlere teşekkür eden Yıldırım, başta Vali Aydoğdu ve Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun olmak üzere katkı sunan herkesi tebrik etti. - ERZİNCAN