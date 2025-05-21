Erzincan\'da Voleybol Şampiyonası Tamamlandı

Erzincan'da okul sporları heyecanı, voleybol branşında gençlerin kıyasıya mücadelesiyle devam etti.

2024-2025 Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında düzenlenen Erzincan Gençler Voleybol Şampiyonası (Gençler B Kız-Erkek İl Birinciliği Müsabakaları), Merkez Yaşar Erkan Spor Salonu'nda tamamlandı. Turnuva, hem kız hem de erkek takımlarının yoğun katılımıyla, geleceğin voleybolcularının yeteneklerini sergilediği unutulmaz anlara sahne oldu.

Gençler B kategorisinde düzenlenen şampiyonaya toplam 12 takım katıldı. Bu takımlardan 9'u kız, 3'ü ise erkek kategorisinde şampiyonluk için mücadele etti.

Final maçının ardından şampiyonluk kupasını kaldıran okul Erzincan Anadolu Lisesi oldu. İkincilik kürsüsüne Erzincan Fen Lisesi çıkarken, Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncülüğü elde etti. Dördüncü sırada ise Elaattin Elmas Anadolu İmam Hatip Lisesi yer aldı.

Erkekler kategorisinde ise şampiyonluğa ulaşan takım Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi oldu. İkinciliği Erzincan Spor Lisesi alırken, Elaattin Elmas Anadolu İmam Hatip Lisesi de üçüncülükle turnuvayı tamamladı. - ERZİNCAN