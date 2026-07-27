Erzincan'da Yaz Spor Okulları Başladı - Son Dakika
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Erzincan'da Yaz Spor Okulları Başladı

Erzincan\'da Yaz Spor Okulları Başladı
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514 sporcu, Erzincan'daki yaz kurslarında 8 branşta eğitim alıyor, spor alışkanlığı kazanıyor.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce GSB Yaz Spor Okulları kapsamında Demirkent Bünyami Sudaş Spor Salonu'nda düzenlenen kurslara bin 516 sporcu katılıyor.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yaz dönemi boyunca devam eden kurslarda çocuk ve gençler uzman antrenörler eşliğinde 8 farklı branşta eğitim alıyor.

Demirkent Bünyami Sudaş Spor Salonu'nda badminton, basketbol, cimnastik, karate, okçuluk, voleybol, step aerobik ve taekwondo branşlarında gerçekleştirilen eğitimler, çocukların yaz tatilini verimli değerlendirmeleri, spor alışkanlığı kazanmaları ve yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla düzenleniyor.

Tesiste badminton branşında 35, basketbolda 82, cimnastikte 205, karatede 60, okçulukta 74, voleybolda 167, step aerobikte 767 ve taekwondoda 126 sporcu eğitim görüyor. Toplam 12 antrenörün görev yaptığı kurslarda 1.516 sporcu sportif faaliyetlere katılıyor.

Açıklamada, GSB Yaz Spor Okulları ile çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sunulmasının, spor kültürünün yaygınlaştırılmasının ve geleceğin sporcularının yetiştirilmesinin hedeflendiği belirtilerek, yaz dönemi boyunca il genelindeki spor tesislerinde kursların devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: İHA

Erzincan, Etkinlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzincan'da Yaz Spor Okulları Başladı - Son Dakika

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