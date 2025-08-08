Erzincan\'da Yüzme Kurslarına Yoğun İlgi

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından faaliyete koyulan yüzme havuzu genç yaşlı demeden her yaşın ilgisini çekiyor. Son günlerde artan hava sıcaklıkları dolayısıyla da vatandaşlar tarafından yoğun katılım ile geçen yüzme kurslarına ilgi daha da artıyor.

Yüzme kurslarına kayıt yaptıran vatandaşlar, vardiya halinde yüzme havuzuna giderek uzman antrenörlerden eğitim alıyorlar.

Erzincan Olimpik Yüzme Havuzunda yüzme sporunu 7'den 70'e herkes yapabiliyor. Okulların tatil olması ve yaz okullarına olan ilginin artması ile Erzincan'ın modern olimpik yüzme havuzunda yüzmeye başlayan çocuklar gelişim süreçleri ile başarılı sporcular olma yolunda da emin adımlarla ilerliyor. Yaz kurslarına binden fazla kursiyerin katıldığı belirtildi. Hiç yüzme bilmediğini söyleyen 13 yaşındaki Soner Eğe, "Burada hocalarımızın nezaretinde eğitim alıyoruz, çok güzel bir havuz. Hocalarımızda bizlerle çok iyi ilgileniyorlar. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Tribünde çocuklarını izleyen ailelerde, çocuklarının güvenli bir şekilde yüzme öğrendiklerini ifade ederek Gençlik Spor İl Müdürlüğüne, yüzme havuzu çalışanlarına ve antrenörlerine teşekkür ettiler. - ERZİNCAN