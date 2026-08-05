Erzincan Gençler Tenis Takımı Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
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Erzincan Gençler Tenis Takımı Gümüş Madalya Kazandı

Erzincan Gençler Tenis Takımı Gümüş Madalya Kazandı
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Arhavi'de düzenlenen ANALİG tenis müsabakalarında Erzincan, grup ikincisi olarak gümüş madalya aldı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde düzenlenen 2026 Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 1. Etap 6. Grup Tenis Müsabakalarında mücadele eden Erzincan Erkek Tenis Takımı, grup ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Grup karşılaşmalarında başarılı bir performans sergileyen Erzincan temsilcisi, elde ettiği sonuçlarla yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, grup ikinciliği elde ederek gümüş madalya kazanan sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, yarı final müsabakalarında başarı dileklerini iletti.

Erzincan Erkek Tenis Takımı, yarı final etabında başarılı sonuçlar alarak finallere yükselmeyi hedefliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzincan Gençler Tenis Takımı Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika

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