Erzincan Voleybol Takımı Yarı Finalde

Erzincan ANALİG Erkek Voleybol Takımı, Gümüşhane'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Erkekler Voleybol Grup Müsabakaları'nı grup birincisi olarak tamamlayarak Türkiye Yarı Finalleri'ne yükseldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı faaliyet programı kapsamında 11-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda Erzincan'ı temsil eden takım, oynadığı karşılaşmalarda başarılı performans sergileyerek grubunu zirvede tamamladı.

Elde ettiği sonuçlarla Türkiye Yarı Finalleri'ne katılma hakkı kazanan Erzincan ANALİG Erkek Voleybol Takımı, bir üst turda mücadele edecek. - ERZİNCAN