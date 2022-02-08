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Erzincanlı halterci Türkiye ikincisi oldu - Son Dakika

Erzincanlı halterci Türkiye ikincisi oldu

08.02.2022 09:50
Erzincanlı halterci Türkiye ikincisi oldu

Türkiye Halter Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası Çorum'da sona erdi.

Türkiye Halter Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası Çorum'da sona erdi. Şampiyonada Erzincan'ı temsil eden İbrahim Özbay Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye Halter Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası Çorum'da yapıldı. Teyfik Kış Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya ülke genelinden 148'i kadın, 210 erkek olmak üzere toplam 358 sporcu mücadele etti. Gerçekleşen şampiyonada Erzincan'ı 73 kiloda temsil eden İbrahim Özbay koparmada 122 kilo, silkmede de 152 kilo olmak üzere toplamda 274 kilo kaldırarak Türkiye ikinciliğini elde etti. - ERZİNCAN

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Erzincan, Türkiye, Halter, Çorum, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erzincanlı halterci Türkiye ikincisi oldu - Son Dakika Spor


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