Erzincanlı milli sporcu U20 Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda altın madalya kazandı

Sırbistan'da düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Erzincanlı milli sporcu altın madalyanın sahibi oldu.
1-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında Sırbistan'da düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, kadınlar 76 kg'de milli sporcu Elmira Yasin, finalde karşılaştığı Bağımsız Sporcu Diana Titova karşısında 10-5'ten tuşla yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Erzincan'da Cumhuriyet Meydanında dev ekranda canlı olarak yayınlanan karşılaşmayı çok sayıda Erzincanlı izledi.
Elmira Yasin'in Avrupa Şampiyonu olması Erzincan'da sevinçle karşılandı. - ERZİNCAN
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