Erzincanlı milli sporcu U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika
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Erzincanlı milli sporcu U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Erzincanlı milli sporcu U20 Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda altın madalya kazandı

Sırbistan'da düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Erzincanlı milli sporcu Elmira Yasin, kadınlar 76 kg'de finalde Bağımsız Sporcu Diana Titova'yı tuşla yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Karşılaşma Erzincan'da Cumhuriyet Meydanı'nda canlı olarak yayınlandı ve birçok Erzincanlı tarafından izlendi. Elmira Yasin'in Avrupa Şampiyonu olması Erzincan'da büyük sevinç yarattı.

05.07.2024 06:15
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Sırbistan'da düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Erzincanlı milli sporcu altın madalyanın sahibi oldu.

1-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında Sırbistan'da düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, kadınlar 76 kg'de milli sporcu Elmira Yasin, finalde karşılaştığı Bağımsız Sporcu Diana Titova karşısında 10-5'ten tuşla yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Erzincan'da Cumhuriyet Meydanında dev ekranda canlı olarak yayınlanan karşılaşmayı çok sayıda Erzincanlı izledi.

Elmira Yasin'in Avrupa Şampiyonu olması Erzincan'da sevinçle karşılandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzincanlı milli sporcu U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika

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