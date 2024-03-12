Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası müsabakalarında yarışan Erzincanlı sporcu Galip Berat Afal Türkiye şampiyonu olarak yeni Türkiye rekorunu kırdı.
Erzincanlı atıcılık sporcuları Büyük Erkekler Havalı Tüfek disiplininde yarışan Yusuf Karabina Türkiye ikincisi olarak Milli Takım baraj puanı attı. Genç Erkekler Havalı Tüfek disiplininde yarışan Galip Berat Afal Türkiye Şampiyonu olarak yeni Türkiye rekorunu kırdı ve Milli takım baraj puanı attı.
Genç Erkekler Havalı Tüfek disiplininde yarışan Erzincanlı sporcu Kerim Can Karanlık Türkiye üçüncüsü oldu.
Yıldız Bayanlar Havalı Tüfek disiplininde yarışan Erzincanlı sporcu Nisanur Özatalay Türkiye ikincisi oldu. - ERZİNCAN
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Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) heyecan oynanan müsabakalarla devam etti. Curling'de Çin ve Ukrayna şampiyon olurken, kadınlar futsalda İspanya birinci oldu. Alp disiplini branşında ise altın madalyalar Polonya ve Avusturya'ya gitti.
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 33'ü tutuklandı. Operasyonda, 5 kilo 981 gram metamfetamin, 2 kilogram bonzai, 22,06 gram esrar, 2,26 gram kokain, 3 adet yeşil reçete hap, 2 adet hassas terazi, 6 adet tabanca, 1 adet tüfek ve 547 adet fişek ele geçirildi. Şüphelilerden 8'inin halihazırda cezaevinde olduğu belirtildi.
Kayseri Şeker 2.Amatör Küme B Grubu lideri Kayseri Ömürspor, ligin 3.haftasında Yeni Mahallespor'u 2-0 yenerek namağlup yoluna devam ediyor. Maçta Ahmet Turan Özbek ve Saffan Karasu'nun attığı gollerle Kayseri Ömürspor galibiyete ulaştı.
Antalyaspor Masa Tenisi Takımı, Masa Tenisi Antalya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü turnuvasında 11 madalya kazandı. Takım, minik altı, minikler, küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde başarılı sonuçlar elde etti.
Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Sacramento Kings maçında yaşadığı sakatlıkla ilgili açıklama yaptı. Şengün, dizinde herhangi bir problem olmadığını belirterek, bilek burkulması sebebiyle kısa bir tedavi sürecinden geçeceğini söyledi.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde tamamlanan gençlik merkezi, yüzme havuzu ve spor sahalarının devir teslim protokolü imzalandı. Başkan Suer, gelecekte yapılacak yatırımlara da değindi.
Okul Sporları faaliyet programı kapsamında Afyonkarahisar Atletizm Sahası'nda düzenlenen Atletizm Gençler müsabakaları sona erdi. Heyecan dolu müsabakalarda sporcular, gülle atma, cirit atma, uzun atlama ve koşu dallarında kıyasıya mücadele etti. Müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi. Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, dereceye giren sporculara ödüllerini takdim ederek, başarılarının devamını diledi.
Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gol yollarında sıkıntı yaşıyor. Santos'un göreve gelmesinden önce 19 lig maçında 30 gol atan Beşiktaş, Santos yönetiminde ise 10 maçta sadece 9 gol atabildi. Bu istatistikle Beşiktaş, bu sezon görev yapan teknik direktörler arasında en düşük gol ortalamasına sahip oldu. Santos'un Beşiktaş'ı mağlup eden takımlar, maçlarda ilk golü atan taraf oldu ve 90 dakikanın sonunda sahadan 3 puanla ayrıldı. Beşiktaş, Santos yönetimindeki maçlarda rakiplerine gol dahi atamadı.
Yunusemre Belediyespor'un judocuları, Antalya'da düzenlenen Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nda bir gümüş, bir bronz madalya elde ederek Manisa'nın kazandığı üç madalyanın ikisine imza attı.
İzmir'de yaşayan 63 yaşındaki Murat Sağlam, geçirdiği ameliyatlar ve sağlık sorunlarına rağmen atletizmde başarılar elde ederek Türkiye şampiyonu oldu. Sağlam, ameliyatlar sonrası koşmaya devam ettiğini ve madalyalar kazanacağını hiç düşünmediğini belirtti. Bypass ameliyatı ve prostat kanseri tedavisi geçiren Sağlam, koşmanın kendisini iyi hissettirdiğini ve herkesin ameliyat sonrası normal bir yaşam sürebileceğini göstermek istediğini söyledi.
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