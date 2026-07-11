Erzincanlı Sporcular Kickboks Şampiyonası\'nda Zirvede

Bolu'da gerçekleştirilen Türkiye Kickboks Şampiyonası'nda Erzincanlı sporcular önemli dereceler elde etti.

Şampiyonada Erzincan'ı temsil eden Mert Berat Örnek, 57 kilogram K1 branşında tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda mücadele eden Koray Tufan Dayıkaraca ise 91 kilogram Lowkick branşında Türkiye üçüncülüğünü elde ederek bronz madalya kazandı.

Elde edilen derecelerle Erzincan'ın kickboks branşındaki başarısını bir kez daha ortaya koyan sporcular ve antrenörleri, gösterdikleri performansla takdir topladı. - ERZİNCAN