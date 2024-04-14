Erzincanspor, Arnavutköy Belediye Spor ile berabere kaldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 35. haftasında Erzincanspor, sahasında Arnavutköy Belediye Spor ile golsüz berabere kaldı.
Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumunda oynanan karşılaşmada; Yunus Emre Çakar, Oğuz Akyüz ve Melih Kurtuluş hakem üçlüsü görev aldı.
Karşılaşmaya galibiyet parolasıyla çıkan Erzincanspor aradığı golü 90 dakika boyunca bulamadı. Karşılıklı ataklarla geçen maç golsüz sona erdi.
0-0'lık beraberlikle Erzincanspor ligdeki puanını 63'e çıkararak 4'ncü sırada yer almayı sürdürdü. - ERZİNCAN
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Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Develigücü, Hacılar Erciyesspor'un önüne geçerek 4. sıraya yükseldi. Develigücü, ligin tamamlanmasına 4 hafta kala 38 puana ulaştı.
Fenerbahçe Alagöz, Kadınlar EuroLeague finalinde Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Takım, sezon başında da FIBA Süper Kupa'yı kazanmıştı. Final Four'un MVP'si Kayla McBride seçildi. Fenerbahçe Alagöz, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinde ÇBK Mersin karşısında 2-0 önde bulunuyor.
Beyköy Belediyespor'un süper amatör lig şampiyonluğunu kutlamak için kente gelen Ali Kınık, Beyköylüler ile buluştu. Beyköy Belediyespor Düzce Süper Amatör Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. Belediye başkanı seçilen Fatih Ocak, takımın şampiyonluğunu kutlamak için ünlü türkücü Ali Kınık'ı şehre getirdi. Önce kemençe ile horon oynayan Beyköylüler daha sonra Ali Kınık'ın türkülerine eşlik etti. Özellikle 'Turan ordusu', 'Yalnız Değilsin' ve 'Kurtlar Sofrası' türküleri Beyköylülerden tam not aldı.
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