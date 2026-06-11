Erzincanspor\'da İcra Takibi Krizi

Erzincan spor Yönetim Kurulu'nun kulüp aleyhine başlatılan icra takiplerine ilişkin yaptığı açıklamanın ardından, isimleri açıklamada yer alan Cem Can ve Ahmet Çetinkaya'dan karşı açıklamalar geldi.

Erzincanspor Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Cem Can'ın 204 bin 898 lira 71 kuruş, Ahmet Çetinkaya'nın ise 259 bin 9 lira 69 kuruş tutarındaki alacakları nedeniyle kulüp aleyhine icra takibi başlattıkları ve haciz işlemleri uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu alacakların yasal süreçler kapsamında ödenerek dosyaların kapatıldığı ifade edilirken, bu girişimlerin kulübün birlik ve beraberlik anlayışına zarar verdiği ve kurumsal itibarını olumsuz etkilediği değerlendirmesinde bulunuldu.

Yönetim kurulu, alınan karar doğrultusunda Cem Can ve Ahmet Çetinkaya'nın bundan sonraki süreçte kulüp tarafından düzenlenecek organizasyonlar ile kulübün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek iç saha maçlarına katılımlarının uygun görülmediğini duyurdu.

Kulübün açıklamasının ardından Ahmet Çetinkaya yaptığı açıklamada, alacağının yasal ve hak edilmiş bir alacak olduğunu belirterek, icra sürecinin hukukun kendisine tanıdığı hakların kullanılması kapsamında yürütüldüğünü ifade etti.

Çetinkaya, önceki dönem yöneticileriyle yaptıkları görüşmelerden sonuç alamadıklarını öne sürerek, yaklaşık bir yıl boyunca alacaklarının tahsili konusunda sabırlı davrandıklarını, buna rağmen sorunun çözülemediğini savundu.

Yeni yönetimin geçmiş dönemde yaşanan sorunları çözmek yerine yasal hakkını arayan kişileri hedef alan bir açıklama yaptığını ileri süren Çetinkaya, konuya ilişkin yasal haklarını kullanacağını bildirdi.

Cem Can da yaptığı açıklamada, her vatandaşın ve alacaklının yasal yollarla hakkını aramasının anayasal güvence altında olduğunu belirterek, isimlerinin kamuoyuna açık şekilde paylaşılmasının ve yasal süreçlerin kulübe zarar veren bir davranış gibi gösterilmesinin doğru olmadığını ifade etti.

Kulübün açıklamasında söz konusu alacakların ödendiğinin belirtildiğine dikkati çeken Can, kişilik haklarının korunmasının önemine vurgu yaparak, spor kulüplerinin ayrıştırıcı değil birleştirici bir anlayışla hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Can, Erzincanspor'un Erzincan'ın ortak değeri olduğunu belirterek, kulüp yönetimini daha uzlaştırıcı bir dil kullanmaya davet etti. - ERZİNCAN