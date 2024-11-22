Erzincanspor\'da İstifalar ve Ayrılıklar

Spor

24 Erzincanspor yönetiminde istifalar ardı ardına geldi. Teknik direktör Gökhan Ünal ile yollar ayrıldı.

Anagold 24 Erzincansporda yönetim kurulundan 3 kişi istifa etti. Suların durulmadığı takımda Teknik Direktör Gökhan Ünal ile de yolların ayrıldığı duyuruldu.

Erzincanspor yönetiminden daha önce Ali Tercan, Mehmet Ayaydın, Adem Narçin ve Kadir Demir istifa etmişlerdi.

Son zamanlarda sıcak gelişmelerin yaşandığı takımda yönetim kurulundan 3 kişinin istifa haberi geldi. Yönetici Kadir Demir, Adem Mühürdaroğlu ve Ramazan Kıran yönetimden istifa ettiklerini duyurdu.

Öte yandan Teknik Direktör Gökhan Ünal ile de yolların ayrıldığı belirtildi. Erzincanspor Kulübünden yapılan açıklamada; "2024-2025 futbol sezonu başında aynı duygu ve düşüncelerle yola çıktığımız Teknik direktörümüz Gökhan Ünal ile tek taraflı fesih edilerek yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız.

Göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ederiz. Bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN