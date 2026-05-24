Erzincanspor Logo Yarışmasında Kazanan Bulunamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincanspor Logo Yarışmasında Kazanan Bulunamadı

Erzincanspor Logo Yarışmasında Kazanan Bulunamadı
24.05.2026 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

24 Erzincanspor'un logo yarışmasında 1680 başvuru yapılmasına rağmen birinci tasarım seçilemedi.

24 Erzincan spor'un düzenlediği logo yarışmasına 1680 başvuru yapılırken, jüri değerlendirmesi sonucunda birincilik ödülüne layık tasarım bulunamadı. Erzincanspor yönetimi, yarışmaya yapılan başvuruların büyük bölümünün yapay zeka destekli üretimlerden oluştuğunu belirterek kazanan açıklanmadığını duyurdu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan 24 Erzincanspor Genel Sekreteri Rıfkı Erdem, şu ifadelere yer verdi:

"Bilindiği üzere Erzincanspor Kulübü tarafından, kulübümüzün kurumsal kimliğini çağdaş tasarım anlayışı doğrultusunda yeniden değerlendirmek; tarihsel birikimimizi, şehir hafızamızı, taraftar kültürümüzü ve sportif vizyonumuzu güçlü bir görsel dille geleceğe taşımak amacıyla bir logo/amblem tasarım yarışması düzenlenmiştir.

Yarışma süreci boyunca tasarım alanına ilgi duyan çok sayıda katılımcı, Erzincanspor'a duydukları aidiyet ve heyecanla yaratıcı çalışmalarını kulübümüze sunmuştur. Bu kapsamda toplam 1680 başvuru gerçekleştirilmiş; yarışmaya gösterilen yoğun ilgi, sunulan emek ve kulübümüze duyulan bağlılık bizler için son derece kıymetli olmuştur. Ancak yapılan teknik ve sanatsal incelemelerde, başvuruların yaklaşık %98'inin yapay zeka destekli üretimlerden oluştuğu değerlendirme jürisi tarafından tespit edilmiştir.

Logo değerlendirme jürisi; ülkemizin saygın üniversitelerinin Güzel Sanatlar Fakültelerinde akademik faaliyetlerini sürdüren öğretim üyelerinden oluşmuştur. Jüri tarafından yapılan değerlendirmelerde; özgünlük, kurumsal kimliği temsil gücü, çağdaş tasarım ilkelerine uygunluk, tipografik yeterlilik, farklı kullanım alanlarına uyarlanabilirlik, teknik uygulanabilirlik ve sürdürülebilirlik ölçütleri esas alınmıştır.

Yapılan titiz değerlendirmeler sonucunda; yarışmaya katılan çalışmalar arasında Erzincanspor Kulübü'nün gelecek vizyonunu, kurumsal kimliğini ve uzun vadeli kullanım ihtiyaçlarını bütüncül biçimde karşılayan; kulübümüzün ilerleyen dönemlerde üst liglerde temsil edilmesi halinde de güçlü bir kurumsal yapı oluşturabilecek nitelikte bir tasarımın birincilik ödülüne layık olmadığı kanaatine varılmıştır. Bu nedenle yarışmada kazanan bir logo belirlenmemiştir.

Kamuoyunun açıkça bilmesini isteriz ki; Kulüp Başkanımız Alaattin Yavuz Güneş başkanlığındaki yönetim kurulumuz açısından, yarışma kapsamında vaat edilen sembolik 100.000 TL ödül kulübümüzün karşılayamayacağı bir rakam değildir. Alınan bu kararın temelinde maddi gerekçeler değil; Erzincanspor'un köklü kimliğine, temsil sorumluluğuna, taraftar bağlılığına ve gelecekte taşıyacağı kurumsal değere duyulan hassasiyet bulunmaktadır.

Bu karar, yarışmaya katılan tasarımcıların emeklerini değersizleştirmek amacı taşımamaktadır. Aksine; Erzincanspor'un ruhunu, Erzincan'ın karakterini ve taraftarlarımızın aidiyet duygusunu en doğru biçimde yansıtacak görsel kimliğe ulaşma iradesinin doğal bir sonucu olarak değerlendirilmelidir.

Kulübümüz yönetim kurulu, kurumsal kimlik ve logo tasarımı sürecini daha kapsamlı bir değerlendirme anlayışıyla sürdürmeyi; tasarım, iletişim ve spor kültürü bağlamında Erzincanspor'u en doğru şekilde temsil edecek güçlü, özgün ve sürdürülebilir bir görsel kimlik oluşturmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda yönetim kurulumuz tarafından yürütülecek yeni logo çalışması, önümüzdeki günlerde kamuoyunun takdirine sunulacaktır.

Bu vesileyle yarışma sürecine katılım sağlayan tüm tasarımcılara, sürece katkı sunan değerli jüri üyelerine, Erzincanspor'umuzun vefakar taraftarlarına ve kamuoyuna teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Teknoloji, Erzincan, Sanat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzincanspor Logo Yarışmasında Kazanan Bulunamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

12:47
Demir kapıdan atlayan CHP’li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
Demir kapıdan atlayan CHP'li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde
11:00
CHP Genel Merkezi’nde tansiyon yüksek Tahliye için polis devreye girdi
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 12:56:02. #.0.4#
SON DAKİKA: Erzincanspor Logo Yarışmasında Kazanan Bulunamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.