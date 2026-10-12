Erzincanspor yönetimi, Bahçeli\'ye forma takdim etti ve maç izleme sözü aldı

Erzincanspor yönetimi, Bahçeli'ye forma takdim etti ve maç izleme sözü aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ziyarette Bahçeli'ye Erzincanspor forması ve hediyeler takdim edildi, desteklerinden dolayı teşekkür edildi. Bahçeli'nin en kısa zamanda Erzincanspor'un bir maçını izlemeye geleceği belirtildi; Ankara temasları hafta boyunca sürecek.
Erzincanspor Kulüp Başkanı Alaattin Yavuz Güneş ve yönetim kurulu üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, önceden planlanan Ankara temaslarına başlayan Erzincanspor yönetimi, Bahçeli ile bir araya geldi. Ziyarette Bahçeli'ye Erzincanspor forması ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Kulübe verdiği desteklerden dolayı Bahçeli'ye teşekkür edilen ziyarette, Bahçeli'nin de en kısa zamanda Erzincanspor'un bir maçını izlemek üzere geleceğini ifade ettiği belirtildi.
Erzincanspor'un ligde bay geçeceği hafta kapsamında gerçekleştirilen Ankara temaslarının hafta boyunca devam edeceği kaydedildi.
Kaynak: İHA
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