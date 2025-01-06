Erzurum 2025 EİT Kış Oyunları'na Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Erzurum 2025 EİT Kış Oyunları'na Ev Sahipliği Yapıyor

Erzurum 2025 EİT Kış Oyunları\'na Ev Sahipliği Yapıyor

Erzurum, bu yıl 'Turizm Başkenti' unvanı ile 2025 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kış Oyunları'na ev sahipliği yapmaya başladı. 6-10 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek etkinliğin startı kortej yürüyüşü ile verildi.

06.01.2025 16:54  Güncelleme: 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yıl ev sahipliğini "Turizm Başkenti" unvanı ile Erzurum'un yapacağı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 2025 Kış Oyunları, kortej yürüyüşü ile start aldı.

Erzurum, "Turizm Başkenti" unvanı ile bu yıl 2025 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kış Oyunları'na ev sahipliği yapacak. 6-10 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek Kış Oyunları, Havuzbaşı Kent Meydanı'ndan kortej yürüyüşü ile resmen başladı. 17 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla 11 branşta düzenlenen Kış Oyunları için Havuzbaşı Kent Meydanı'ndan başlayan ve yoğun katılımla yapılan kortej yürüyüşü, Çifte Minareli Medrese önündeki tören alanında tamamlandı. Buradaki programda Erzurum Halk Oyunları ekipleri gösteri yaptı, koro Erzurum türkülerini söyledi ve Kış Oyunları'nın meşalesi yakıldı. Törende EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi birer konuşma yaptı. Katılımcılar, geleneksel Erzurum kültürünü yansıtan kıyafetler ve temalarla yürüyüşte yer aldı.

Kış Oyunları, Erzurum'un tarihi ve kültürel zenginliklerini dünya sahnesine taşımayı ve kış turizmine dikkat çekmeyi hedefliyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etkinlikler, erzurum, Turizm, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurum 2025 EİT Kış Oyunları'na Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:46 DEM Parti İmralı heyeti, yarın saat 10.30’da CHP’yi ziyaret edecek DEM Parti İmralı heyeti, yarın saat 10.30'da CHP'yi ziyaret edecek
15:47 Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı
15:27 TBMM’ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi TBMM'ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi
13:27 DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi
08:41 Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu’nu konuşuyor Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
08:33 Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi
08:27 Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor
08:25 Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı
07:37 Icardi’yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante’ye tekmeyi bastı Icardi'yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante'ye tekmeyi bastı
07:32 Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi
07:11 Torreira’dan Acun Ilıcalı’ya olay yanıt Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya olay yanıt
06:51 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a zehir zemberek sözler Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a zehir zemberek sözler
01:59 Kayseri’de tekerlekli sandalye hırsızlığı kamerada Kayseri'de tekerlekli sandalye hırsızlığı kamerada
00:46 El Salvador’da 6,3 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı El Salvador'da 6,3 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 18:01:33. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum 2025 EİT Kış Oyunları'na Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.