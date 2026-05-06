Erzurum, 2028 Kış Oyunları\'na Ev Sahipliği Yapacak

Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) tarafından 2028'de düzenlenecek Avrupa Üniversiteler Kış Oyunları'na Erzurum'un ev sahipliği yapması, Slovenya'da gerçekleştirilen imza töreniyle resmiyet kazandı.

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da gerçekleştirilen imza töreniyle, Erzurum'un 2028'de düzenlenecek Avrupa Üniversiteler Kış Oyunları'na ev sahipliği yapması atılan imzalarla kararlaştırıldı.

EUSA Başkanı Haris Pavletic'in ev sahipliğinde düzenlenen törende, uluslararası üniversite sporları adına önemli bir anlaşmaya imza atıldı.

Törene, EUSA Genel Sekreteri Matjaz Pecovnik, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak katıldı.

Avrupa genelinde üniversite sporlarını geliştirmeyi, öğrenci sporcuları desteklemeyi ve uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan EUSA, düzenlediği organizasyonlarla farklı ülkelerden üniversiteleri ve sporcuları bir araya getirerek ortak bir spor kültürü oluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda 2028'de gerçekleştirilecek Avrupa Üniversiteler Kış Oyunları, Avrupa'nın dört bir yanından başarılı sporcuları Erzurum'da buluşturacak.

EUSA Başkanı Pavletic, törende yaptığı değerlendirmede, Erzurum'un sahip olduğu altyapı, organizasyon tecrübesi ve üniversiteler arası güçlü işbirliğinin bu kararda belirleyici olduğunu bildirerek, "Avrupa üniversite sporlarının gelişimi açısından bu tür organizasyonlar büyük önem taşıyor. Erzurum'un 2028 oyunlarına başarılı bir şekilde ev sahipliği yapacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Türkmen ise sürecin ulusal ve uluslararası paydaşların uyumlu çalışmasının bir sonucu olduğunu belirterek, "Türkiye üniversite sporları alanında güçlü bir konuma ulaştı. Bu organizasyon genç sporcular için önemli fırsatlar sunacak Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonlarındaki etkinliğini artıracak." değerlendirmesini yaptı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Hacımüftüoğlu da Erzurum'un bu prestijli organizasyona ev sahipliği yapacak olmasının büyük bir sorumluluk ve gurur kaynağı olduğunu aktardı.

Bu kazanımın güçlü işbirliği, yerel yönetimler ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun ortak iradesinin bir sonucu olduğuna değinen Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti:

"Erzurum, 2011'de düzenlenen Dünya Üniversiteler Kış Oyunları ile uluslararası organizasyon tecrübesini kanıtladı. Şehrimiz modern tesisleri, güçlü altyapısı ve misafirperverliğiyle 2028 organizasyonuna hazır. Palandöken, Avrupa'nın önemli kayak merkezlerinden biri. Erzurum, sporcular ve delegasyonlar için unutulmaz bir deneyim sunacak."

ETÜ Rektörü Çakmak, organizasyonun yalnızca sportif bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda akademik ve kültürel işbirliklerini güçlendirecek önemli bir platform olduğunu belirtti.