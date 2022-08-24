Küçük başladı, büyük düşündü ve başardı - Son Dakika
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Küçük başladı, büyük düşündü ve başardı

24.08.2022 11:23
Küçük başladı, büyük düşündü ve başardı

Erzurum amatör takımlarından Palandökenspor'da antrenörlüğe başlayan ve kısa süre içerisinde gösterdiği başarı ile Türk futbolunda adından söz ettiren Erzurum'lu genç teknik adam Adem çağlayan Ankaraspor'un teknik direktörlüğüne getirildi.

Erzurum amatör takımlarından Palandökenspor'da antrenörlüğe başlayan ve kısa süre içerisinde gösterdiği başarı ile Türk futbolunda adından söz ettiren Erzurum'lu genç teknik adam Adem çağlayan Ankaraspor'un teknik direktörlüğüne getirildi.

Genç yaşta amatör olarak oynadığı futbolu bırakmak zorunda kalan ve antrenör olarak futbol camiasında boy göstermeye çalışan Adem çağlayan Erzurum amatör kulüplerinden Palandökenspor'da başladığı serüvende çalışkanlığı ve başarılı olmasının meyvelerini almaya başladı. B. B Erzurumspor (3. lig, 2.lig ve 1.lig şampiyonlukları ), Boluspor, Trabzon Hekimoğlu FK, Altay sk ve Pendikspor (2.lig şampiyonu) kulüplerinde yardımcı antrenörlük yapan Adem Çağlayan artık 2. ligde Erzurumlu bir teknik adam olarak boy gösterecek. Başarılı genç teknik adam artık yardımcı antrenör olarak değil teknik direktör olarak Ankaraspor'un başında olacak.

Önümüzdeki hafta start alacak olan 2. lig müsabakaları öncesi teknik direktörü ile yollarını ayıran Ankaraspor'da kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, hoca arayışlarında Adem Çağlayan'da karar kıldı. Batıkent tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Ankaraspor Kulüp başkanı Mehmet Emin Katipoğlu; "Adem hocamla çalışmak bizim için gurur verici. Daha öncede takip ettiğim başarılı bir hocamız. Adem hocamızın Allahın izni ile başarılı olacağına adım gibi eminim. Osman Özköylü hocama da müsade ettiği için ayrıca teşekkür ederim. Ankarasporumuz için hayırlı uğurlu olsun İnşallah" dedi.

Ankaraspor'un yeni teknik direktörü Adem Çağlayan ise "Sayın Başkanımız beni aradığı zaman Pendikspor'da Osman Özköylü hocamızın aktif olarak yardımcısıydım, Osman hocam başkanımız ile görüşmem için müsade etti. Başkanımız ile bir araya geldikten sonra, tecrübesi, duruşu, hataya bakış açısı, samimiyeti ve bana olan inancını belli etmesi sonucunda fikir birliğine varıp bu yolu beraber yürüme kararı aldık. Allah'ın izni ile Gece Gündüz demeden çalışıp Ankarasporumuzu layık olduğu yerlere taşımaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Bu arada bugün ile göreve başlayan Erzurum'lu teknik direktör Adem Çağlayan'ın yardımcı antrenörlüğünü ise yine bir Erzurum'lu olan İsa Atik Palandöken yapacak. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Pendikspor, Ankaraspor, Çağlayan, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Küçük başladı, büyük düşündü ve başardı - Son Dakika

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