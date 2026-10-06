Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü PGL'de 9. Grup'ta rakiplerini öğrendi - Son Dakika
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü PGL'de 9. Grup'ta rakiplerini öğrendi

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü PGL\'de 9. Grup\'ta rakiplerini öğrendi
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2026-2027 sezonu PGL'de 12 grup belirlendi; Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 9. Grup'ta mücadele edecek. Erzurum temsilcisinin rakipleri arasında Artvin Hopaspor, Kars 36 Spor ve Sürmenespor yer alıyor; sezon 17-18 Ekim 2026'da başlayacak.

2026-2027 sezonu Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) grupların belirlenmesinin ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün mücadele edeceği 9. Grup'taki rakipleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre 2026-2027 sezonu Profesyonelliğe Geçiş Ligi müsabakaları, statünün ilgili maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda 12 grupta oynanacak. Sezon 17-18 Ekim 2026 tarihlerinde oynanacak müsabakalarla başlayacak.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, PGL'de 9. Grup'ta mücadele edecek. Erzurum temsilcisinin grubunda Ardahan'dan Serhat Ardahanspor, Artvin'den Artvin Hopaspor ve Borçka Spor, Ağrı'dan Doğubayazıt Futbol Spor Kulübü, Kars'tan Kars 36 Spor, Rize'den Doğa Grup Fındıklı 1974 Spor ile Çayeli Spor Kulübü, Trabzon'dan ise Arsin Gurur Spor Kulübü, Beşikdüzü 1834 Spor Kulübü ve Sürmenespor yer aldı.

Fikstür çekimi ise önümüzdeki günlerde yapılacak.

Kaynak: İHA
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