Erzurum\'da 2028 Kış Oyunları Protokolü İmzalandı

2028 EUSA Avrupa Üniversite Kış Oyunları'nın Erzurum'da düzenlenmesine yönelik adaylık süreci kapsamında, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonu kapsayan iyi niyet protokolü imzalandı.

2028 EUSA Avrupa Üniversite Kış Oyunları'nın Erzurum'da düzenlenmesi için yürütülen adaylık süreci kapsamında önemli bir adım atıldı. Erzurum'da düzenlenen törende adaylık sürecine ilişkin kurumlar arası iş birliği, görev paylaşımı ve koordinasyonu kapsayan iyi niyet protokolü imzalandı. İmzalanan protokole Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yönal imza attı.

İmzalanan iyi niyet protokolüyle birlikte, 2028 EUSA Avrupa Üniversite Kış Oyunları'nın Erzurum'da düzenlenmesine yönelik adaylık sürecinde kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve organizasyon hazırlıklarının ortak bir çalışma anlayışıyla yürütülmesi hedefleniyor. Erzurum'un sahip olduğu güçlü kış sporları altyapısı, üniversiteleri ve uluslararası organizasyon tecrübesi sayesinde Avrupa Üniversite Sporları Birliği tarafından düzenlenen önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapabilecek potansiyele sahip olduğu vurgulandı.