Erzurum'da Atletizm Seçme Yarışlarında 3 Mart Aşkale Belediye Spor Büyük Başarı Elde Etti

Spor

Erzurum'da yapılan Atletizm analig seçme yarışlarında 3 Mart Aşkale Belediye Spor büyük bir başarı elde etti.

Erzurum Atletizm sahasında gerçekleştirilen yarışmalara 17 sporcu ile katılan 3 Mart Aşkale Belediye Spor 8 il birinciliği alarak önemli bir başarıya imza attı.

Antrenör Elif Eyüp idaresindeki Aşkale ekibi adeta tüm madalyalara ambargo koydu.

Yarışmalarda Ege Can, Muhammet Batuhan Yapıcı, Gültekin Polat, Zeynep Özhan, Begüm Sakman ve Yağmur Yıldız birinci olarak, Erzurum'u bölge yarışmalarında temsil etmeye hak kazandılar.

Kulüp Başkanı Sinan Boyacı yarışma sonrasında, teknik heyet ve sporcuları tebrik etti. - ERZURUM