Erzurum\'da Badminton Aday Hakem Kursu Düzenlendi

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Erzurum'da aday hakem kursu düzenlendi.

8-9 Mart 2025 tarihleri arasında Erzurum'da Badminton Aday Hakemlik Kursu düzenlendi. Eğitmenliğini Ulusal hakemlerden İlhan Uğur'un yaptığı kursa 45 kursiyer katıldı.

Badminton Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Esra Durak, Erzurum GSİM'nin ev sahipliğinde yapılan Badminton hakem kursunun 8 Martta teorik eğitim, 9 Mart'ta ise Palandöken Spor Salonunda uygulama eğitimi yapıldığını belirterek, "Eğitimlerin ardından hakem kursunda sınav yaptık. Kursumuzu 45 kişiyle çok güzel ve verimli bir şekilde tamamladık. Eğitim veren Badminton Federasyonundan İlhan Uğur hocamıza, İl Müdürümüz Levent Çakmur'a, Spor Hizmetleri Müdürümüz Erdoğan Dönmez'e desteklerinden dolayı badminton il temsilciliği olarak çok teşekkür ediyoruz. Her daim yanımızda olan antrenör Ömer Akman hocamıza, Kars il temsilcisi Yağmur hocamıza ve tüm kursiyerlerimize teşekkürler başarılar dileriz. Erzurum'a ve diğer illerimize hayırlı olsun" dedi. - ERZURUM