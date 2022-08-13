Malatyalı boksörün hedefi altın madalya - Son Dakika
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Malatyalı boksörün hedefi altın madalya

13.08.2022 10:08
Malatyalı boksörün hedefi altın madalya

Erzurum'da devam eden Avrupa Boks Şampiyonası'nda Malatya adına yarışacak olan boksör Ayla Fırat, altın madalya ile dönmek istediğini vurguladı.

Erzurum'da devam eden Avrupa Boks Şampiyonası'nda Malatya adına yarışacak olan boksör Ayla Fırat, altın madalya ile dönmek istediğini vurguladı.

Erzurum'da başlayan ve 21 Ağustos'a kadar sürecek olan Avrupa Boks Şampiyonası'nda Malatya'yı Ayla Fırat temsil edecek. Avrupa Boks Şampiyonası'nda Malatya'yı en iyi şekilde temsil edeceğini dile getiren boksör Ayla Fırat, şampiyonaya iyi hazırlandığını vurguladı.

Fırat, altın madalya ile dönmek için çaba göstereceğini de belirtti. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Malatya, Fırat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Malatyalı boksörün hedefi altın madalya - Son Dakika

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