Erzurum'da düzenlenen Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika
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Erzurum'da düzenlenen Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası tamamlandı

09.03.2022 15:15
Erzurum'da düzenlenen Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Türkiye Kayak Federasyonunun 2022 faaliyet programı kapsamında Erzurum'da düzenlenen Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Kayak Federasyonunun 2022 faaliyet programı kapsamında Erzurum'da düzenlenen Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Palandöken Kayak Merkezi'nde 19 ilden 190 sporcunun katılımıyla 2 gün süren organizasyonda kayakçılar, son gün yarışlarında etkili olan kar yağışı ve yoğun sis altında dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Organizasyonun son gününde dereceye giren sporcular şu şekilde:

Büyük erkekler:

1- Bünyamin Çelik

2- Muhammed Fuat Kazanç

3- Erke Eren Besler

Büyük kadınlar:

1- Melek Cemre Ergün

2- Beyza Çemlek

3- Edanur Ayça Soylu

18 yaş altı erkekler:

1- Demirkan Hasırcı

2- Mahmut Kazanç

3- Salih Yusuf Kartaltepe

18 yaş altı kızlar:

1- Ceren Reyhan Yıldırım

2- Eda Şamgül

3- Ada Göney

16 yaş altı erkekler:

1- Deniz Yazgan

2- Can Göydaş

3- Erim Tüfekçi

16 yaş altı kızlar:

1- Serra Nur Kartal

2- Aysel Damla Örs

3- Ada Hasırcı

14 yaş altı erkekler:

1- Rıfat Hamza Taş

2- Kemal Berk Alaftargil

3- Ali Efe Sertepe

14 yaş altı kızlar

1- Pera Deniz Özhun

2- Elif Çelik

3- Yaprak Nur Seylan

12 yaş altı erkekler

1- Eren Okumuş

2- Muhammed Emir Keskin

3- Ömer Faruk Karadoğan

12 yaş altı kızlar

1- Hayat Çelik

2- Feriha Defne Çelebi

3- Elis Kayışlı

Erzurum'da düzenlenen Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası tamamlandı
Erzurum'da düzenlenen Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası tamamlandı
Erzurum'da düzenlenen Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası tamamlandı
Erzurum'da düzenlenen Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası tamamlandı

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Gedizli kayakçılar Erzurum'da Naturel Kızak Türkiye Şampiyonası'nda yarışacak Gedizli kayakçılar Erzurum'da Naturel Kızak Türkiye Şampiyonası'nda yarışacak Palandöken'de sporcular kıyasıya mücadele etti Palandöken'de sporcular kıyasıya mücadele etti

Kayak Merkezi, Türkiye, Erzurum, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Erzurum'da düzenlenen Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da düzenlenen Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika
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