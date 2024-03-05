Erzurum'da düzenlenen Deaflympics'te alp disiplini kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu - Son Dakika
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Spor

Erzurum'da düzenlenen Deaflympics'te alp disiplini kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu

Erzurum\'da düzenlenen Deaflympics\'te alp disiplini kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini kategorisinde yapılan kombine süper dev ve kombine slalom yarışlarında madalyalar sahiplerini buldu. Avusturyalı ve Polonyalı sporcuların başarılı performanslarıyla altın, gümüş ve bronz madalyalar dağıtıldı.

05.03.2024 18:19  Güncelleme: 18:21
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Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları (Deaflympics) alp disiplini kategorisinde kombine süper dev ve kombine slalomda madalyalar sahiplerini buldu.

Konaklı Kayak Merkezi'nde kadınlar ve erkeklerde kombine süper dev ve kombine slalom yarışları yapıldı.

Kombine süper dev (Combined Super Giant) erkeklerde Avusturyalı Christoph Lebelhumer, 54.47'lik derecesiyle altın madalya kazandı.

Fransız sporcu Nicolas Sarremejane 54.58'lik derecesiyle gümüş ve Polonyalı sporcu Bruno Lukaszyk de 54.63'lük derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu kategoride kadınlarda ise Avusturyalı Melissa Koeck 56.06'lık derecesiyle altın, Alman sporcu Nele Schutzbach 57.61'lik derece ile gümüş ve Japon Yuki Tanae ise 57.71'lik derecesiyle bronz madalya almaya hak kazandı.

Kombine slalom (Combined slalom) erkeklerde Polonyalı sporcu Bruno Lukaszyk 1.41,89'luk derecesiyle altın madalya kazandı.

Fransız sporcular Thomas Luxcey 1.42,17 derece ile gümüş, Nicolas Sarremejane ise 1.44,00 derece ile bronz madalya aldı.

Aynı kategorinin kadınlar yarışında ise Avusturyalı Melissa Koeck 1.46,04 ile altın, Alman sporcu Nele Schutzbach 1.52,39 ile gümüş ve Fransız sporcu Melaine Rembaud ise 1.56,52'lik derece ile bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA

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