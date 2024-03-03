Erzurum\'da düzenlenen Deaflympics\'te satrançta madalyalar sahiplerini buldu

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nın (Deaflympics) ikinci gününde, satranç branşında madalyalar sahiplerini buldu.
Yakutiye Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlarda, satrançta blitz (Yıldırım) kategorisinde 61 sporcunun katıldığı erkeklerde, Polonyalı Pawel Piekielny altın madalya, Hırvat Bogdan Bozinovic gümüş madalya, Sırp Dragan Zivil ise bronz madalya kazandı.
Kadınlarda Letonyalı Anastasija Parhomenko altın madalya, Polonyalı Zuzazanna Lukasik gümüş madalya, Macaristanlı Viktoria Cseke bronz madalya elde etti.
Erkekler kategorisine katılan Türk sporculardan Ahmet Taha İnal 29'uncu, Oktay Kılıç 53'üncü, Ahmet Oğuz Coşar 55'inci, Onur Üzülgü 56'ncı, Mahfuz Ateş 57'nci, Alpaslan Coşar 59'uncu oldu.
Kadınlarda ise Türk sporculardan Fatma Çapaklı 26'ncı, Ayşe Uyanık 27'nci, Gülçin Sungul 28'inci, Nazlı Malkoç Tandıverdi 30'uncu sırayı aldı.
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalıkgücü Belediyespor basketbol takımlarının sezon boyunca kazandığı zaferleri kutladı. Gençler doyasıya eğlenip başarılarını kutladı.
Başkent Saraybosna'da düzenlenen Gençler Judo Avrupa Kupası'nda Türk milli sporcular, 4 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak toplamda 12 madalya elde etti. Türkiye, ülkeler sıralamasında birinci oldu. Sırbistan 7 madalyayla ikinci, Bulgaristan ise 4 madalyayla üçüncü sırada yer aldı. Türk sporcular Zilan Ertem, Sümeyye Kaya, Yunus Emre Esenboğa ve Hilmi Mucik altın madalya kazandı.
AK Parti Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan, proje tanıtım toplantısı düzenledi. Ercan, mola evleri, dijital kampüs ve spor vadisi gibi projeleri anlattı.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda A Milli Kadın Futsal Takımı, grubundaki Kenya maçında hükmen galip ilan edildi. Ay-yıldızlı takım, organizasyondan çekilen Kenya karşısında 5-0'lık skorla galip geldi. Bu galibiyetle takım, turnuvadaki ilk zaferini elde etti. Günün diğer maçlarında Almanya Polonya'yı 6-3, Brezilya İtalya'yı 5-0, Japonya da İrlanda'yı 3-0 yendi. A Milli Kadın Futsal Takımı, gruptaki üçüncü maçını yarın Polonya ile oynayacak.
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Tofaş'ı 109-77'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler, ligdeki 18. galibiyetini elde etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Eskişehir'de düzenlenen Kadınlar 2. Ligi Final Etabı sona erdi. Sakarya Voleybol, Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor, MKE Ankaragücü ASTOR ve Beykoz Belediyespor, 2024-2025 voleybol sezonunda KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.
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