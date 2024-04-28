Erzurum'da Kuzenlerine Özenerek Başladığı Boksta 4 Kez Türkiye Şampiyonu Olan 16 Yaşındaki Davut Saydam, Avrupa Şampiyonluğu İçin Günde Çift Antrenman Yapıyor - Son Dakika
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Spor

Erzurum'da Kuzenlerine Özenerek Başladığı Boksta 4 Kez Türkiye Şampiyonu Olan 16 Yaşındaki Davut Saydam, Avrupa Şampiyonluğu İçin Günde Çift Antrenman Yapıyor

Erzurum\'da Kuzenlerine Özenerek Başladığı Boksta 4 Kez Türkiye Şampiyonu Olan 16 Yaşındaki Davut Saydam, Avrupa Şampiyonluğu İçin Günde Çift Antrenman Yapıyor

Erzurum'da amca çocuklarına özenerek boks yapmaya başlayan 16 yaşındaki Davut Saydam, 4 kez Türkiye şampiyonu oldu. Saydam, Avrupa şampiyonluğu için günde çift antrenman yapıyor ve hedefini gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Saydam, boks kariyerine 2019'da başladı ve aldığı eğitimlerle Türkiye şampiyonlukları elde etti. Şimdi ise Avrupa Şampiyonası'nda başarı elde etmeyi hedefliyor.

28.04.2024 12:33
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Erzurum'da kuzenlerine özenerek başladığı boksta 4 kez Türkiye şampiyonu olan 16 yaşındaki Davut Saydam, Avrupa şampiyonluğu için günde çift antrenman yapıyor.

Erzurum'da amca çocuklarına özenerek boks yapmak isteyen Saydam, 2019'da Boks Milli Takım Başantrenörü Gürkan Sönmez ve milli takım antrenörü Erol Çavuşoğlu ile tanışarak spora başladı.

Aldığı eğitimlerin ardından 2019'da Bilecik'te ilk kez katıldığı Alt Minik Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonluğu kazanan Saydam, daha sonraki yıllarda katıldığı organizasyonlarda 3 kez daha Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Antrenör Sönmez ve Çavuşoğlu ile haftada 6 gün çift antrenman yapan azimli sporcu Saydam, 11-19 Mayıs'ta Fethiye'de düzenlenecek Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türkiye derecesini 5'e çıkarmak istiyor.

Saydam, 2021'de Bosna Hersek'te, 2022'de Erzurum'daki Avrupa Boks Şampiyonası'nda kaçırdığı şampiyonluğu, bu yıl Bosna Hersek'te haziran ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda elde etmeyi hedefliyor.

"Bu sporda ilk senemde Türkiye şampiyonu oldum"

Milli boksör Davut Saydam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'da boksör kuzenlerine özenerek başladığı bu sporu çok sevdiğini söyledi.

Boksa çok küçük yaşlarda ilgi duyduğunu anlatan Saydam, "Boksör amca çocuklarım sayesinde başladığım. Bu sporda ilk senemde Türkiye şampiyonu oldum ve sonrasında başarıların devamı geldi. Gürkan ve Erol hocam ile çalışarak toplamda 4 kez Türkiye şampiyonluğu elde ettim." dedi.

Saydam, mayıs ayında Fethiye'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya hedeflediğini ifade ederek, antrenörleriyle yoğun tempoda çalıştığını dile getirdi.

Kendisi gibi gençlere spor yapmayı tavsiye eden Saydam, "Boks çok iyi bir spor, bu sporu yaptığım için çok memnunum. 2021'de Bosna Hersek'te Avrupa Şampiyonası'ndaki mücadeleyi 3-2 kaybettim. Hedefim, Avrupa şampiyonluğu ve olimpiyatlarda altın madalya alarak ülkemin gururu olmak. Bunun için haftada 6 gün çift antrenman yapıyoruz. İnanıyorum ve başaracağım." diye konuştu.

"Saydam inşallah Avrupa Şampiyonu olacak"

Boks Mili Takım Başantrenörü ve Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu il Temsilcisi Gürkan Sönmez de altyapıdan yetiştirdikleri Saydam'a ciddi emek verdiklerini ifade etti.

4 kez Türkiye şampiyonluğu bulunan milli sporcu Saydam'ın geçen yıllarda katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda yenildiğini aktaran Sönmez, şunları kaydetti:

"Saydam inşallah Avrupa Şampiyonu olacak. Şimdiye kadar ülkemizi en iyi şekilde temsil etti, bu sene kendisinden altın madalya bekliyoruz. Hedeflerimiz büyük, kısa zamanda bunu ispat edecek. Bütün sporcularımıza başarılar diliyoruz. Sabah ve akşam olmak üzere çift antrenmanla eksikleri görüp gidermeye çalışıyoruz. Kondisyon eksikliklerini tamamladık. Mayıs ayında takım halinde Türkiye Şampiyonası için Fethiye'ye gideceğiz ve orada ciddi başarılara imza atacağız. Çok sayıda Avrupa ve dünya şampiyonu sporcu yetiştirdik. Uluslararası arenada İstiklal Marşı'nı daha fazla okutturarak ülkemizi en yüksek yere taşıyacağız."

Mili takım antrenörü Erol Çavuşoğlu ise Saydam'ın başarılı ve azimli sporcu olduğunu belirterek, "Davut'un amca çocukları boksördü, salonda boks yaptıklarını görüp onlara özeniyor ve öyle başlıyor. Babası bize getirdi, boksu sevdirdik ve tam bir boks sevdalısı oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Türkiye, Fethiye, Erzurum, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurum'da Kuzenlerine Özenerek Başladığı Boksta 4 Kez Türkiye Şampiyonu Olan 16 Yaşındaki Davut Saydam, Avrupa Şampiyonluğu İçin Günde Çift Antrenman Yapıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Kuzenlerine Özenerek Başladığı Boksta 4 Kez Türkiye Şampiyonu Olan 16 Yaşındaki Davut Saydam, Avrupa Şampiyonluğu İçin Günde Çift Antrenman Yapıyor - Son Dakika
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