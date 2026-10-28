Erzurum'da Short Track Federasyon Kupası'na 43 kulüpten 217 sporcu katılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Erzurum'da Short Track Federasyon Kupası'na 43 kulüpten 217 sporcu katılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum\'da Short Track Federasyon Kupası\'na 43 kulüpten 217 sporcu katılacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Short Track Federasyon Kupası 1 Yarışması 28 Ekim-1 Kasım 2026 tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenecek. Women, Men, Junior C, D, E, F ve G kategorilerinde 43 kulüpten 217 sporcu yarışacak.

Short Track Federasyon Kupası 1 Yarışması 28 Ekim-1 Kasım 2026 tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenecek.

Yarışmaya Women, Men, Junior C, Junior D, Junior E, Junior F, Junıor G kategorilerinden olmak üzere 43 Kulüpten 217 sporcu katılım sağlayacak. 28 Ekim 2026 tarihinde, yarışmaya katılım sağlayan Women, Men, Junior C ve Junior D kategorilerinin resmi antrenmanları gerçekleştirilecek. Söz konusu kategorilerin yarışmaları 29-30 Ekim 2026 tarihlerinde yapılacak.

Junior E, Junior F ve Junior G kategorilerinin resmi antrenmanları ise 30 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Kategorilerin yarışmaları 31 Ekim - 01 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak.

Kaynak: İHA
ErzurumSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların büyük bölümü sayıldı Netanyahu’ya soğuk duş İsrail'de oyların büyük bölümü sayıldı! Netanyahu'ya soğuk duş
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar Yerini bildirene büyük ödül 19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar! Yerini bildirene büyük ödül
Başından vurulan 15 yaşındaki Nurmuhammet’in babası: Çeteye 7-8 milyon lira verdim, tehditler sürüyor Başından vurulan 15 yaşındaki Nurmuhammet'in babası: Çeteye 7-8 milyon lira verdim, tehditler sürüyor
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Mbappe iki kelime söyledi 1,5 milyar insan Arda Güler’i izleyemeyecek Mbappe iki kelime söyledi! 1,5 milyar insan Arda Güler'i izleyemeyecek
12:59
Süper Lig’de 9 haftada 7 takım hoca değiştirdi
Süper Lig'de 9 haftada 7 takım hoca değiştirdi
12:13
Yatak görüntülerini kim kayda aldı Sarıgül’ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
12:06
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
11:47
Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi
Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor! İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi
11:28
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia “Namaz kılmaya gittim“ deyip...
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
10:47
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 13:13:28. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da Short Track Federasyon Kupası'na 43 kulüpten 217 sporcu katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android