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Spor

Erzurum'da Spor Projeleri Gelişiyor

Erzurum\'da Spor Projeleri Gelişiyor

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporu herkese ulaştıran projelerle ilde sporun yaygınlaşmasını sağlıyor.

10.04.2025 14:15
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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporu toplumun her kesimine yaymak amacıyla çeşitli projeleri hayata geçiriyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Spor Hizmetleri Müdürlüğü görevine Erdoğan Dönmez'in atanmasıyla birlikte sporu toplumun her kesimine yaymak amacıyla çeşitli projeleri hayata geçiriyor.

Bu kapsamda Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'un da desteklerini arkasına alan Spor Hizmetleri Müdürlüğü Proje Koordinasyon Birimi tarafından başlatılan projeler bir bir hayatiyete geçerken, 7'den 70'e Erzurum halkı kendisini sporun içinde bulurken, spor salonları ve tesisler dolup taşmaya başladı. Projeler sayesinde Erzurum'da sporun il karnesinde zirveye yol alması Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez'in moralinin tavan yapmasını sağladı.

Evden sahaya - buzun sultanları

Erzurum GSİM projesi sayesinde; ev hanımları gündüz saatlerinde üç merkez ilçede bulunan spor salonlarında antrenörler eşliğinde spor yapma fırsatı buluyor. Aynı zamanda buz pateni ile tanışan 200 ev hanımı, buz sporlarında deneyim kazanıyor.

Gsb yurtları öğrencileri buzun üzerinde

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda kalan ve Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler için hayata geçirilen "Buzun Üzerinde 1 Yıl" projesi kapsamında 11 yurtta kalan 2500 öğrenci buz pateni ile tanıştırıldı. Proje kapsamında öğrencilere sporcu kartları dağıtılarak bir yıl boyunca buz pateni halk seanslarından ücretsiz yararlanmaları sağlandı. 22 Şubat itibarıyla tekrar başlayan proje ile toplamda 2000 GSB yurt öğrencisinin buz pateni ile buluşturulması hedefleniyor.

Kur'an kursu öğrencileri sporla buluşuyor

Sporun her kesime ulaşmasını hedefleyen Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yatılı Kur'an kursu öğrencileri için de özel bir spor programı düzenledi. Üç merkez ilçede bulunan spor salonları ve gençlik merkezlerinde devam eden proje kapsamında altı yatılı Kur'an kursundan 600 öğrenci spor etkinliklerine katılıyor.

Üniversite öğrencileri için buz pateni seferberliği

Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencileri için hazırlanan "Fakülteler Buzla Buluşuyor" projesi, 3 Mart itibarıyla başladı . Pazartesi ve Çarşamba günleri gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında 21 fakülteden yaklaşık 1500 öğrenci buz pateni ile tanışacak. Taşımacılık hizmeti üniversiteler tarafından sağlanacak.

Özel bireyler için spor faaliyetleri devam ediyor

Özel gereksinimli bireyler için başlatılan spor etkinlikleri de büyük ilgi görüyor. İlk etapta yarıyıl tatilinde 50 öğrenci ile başlayan proje, Palandöken Spor Salonu'nda her Cumartesi 11: 30-13: 00 saatleri arasında devam ediyor.

Aileler ve çocuklar curling ile tanıştı

Yarıyıl tatilinde düzenlenen curling etkinliğiyle aileler ve çocuklar bir araya geldi. Yaklaşık 500 kişiye curling eğitimi verilerek bu spor dalı daha geniş kitlelere tanıtıldı.

"Karneni al buza gel" kampanyası yoğun ilgi gördü

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Karneni Al Buza Gel" projesi kapsamında yarıyıl tatili boyunca 3000 kişi buz pateni ile buluştu. Çocuklar ve gençler, tatil süresince buz pateninin keyfini çıkardı.

Geleceğin buz hokeycilerini arıyoruz

Erzurum'da geniş çaplı bir alt yapı gurubu oluşturmak için başlatılan projede 6-7-8-9 yaş gurubu genç yetenekleri branşa dahil edip alanında uzman antrenörlerimizin her birinin alt yapı takımı oluşturulması hedefleniyor.

Sporun her alanında büyük gelişmeler yaşanıyor

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, her yaştan bireyin sporla iç içe olması için önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "7'den 70'e herkese hitap eden projeler başlattık. Spor salonlarımızda artık yer kalmadı. Yeni tesis projelerini de en kısa zamanda hayata geçireceklerini, projede emeği geçen tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Çakmur'dan destek Dönmez'den faaliyet

Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez ise, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'un destekleriyle yaklaşık üç aylık süreçte toplumun her kesimine ulaşan projelerin olumlu geri dönüşler aldığını belirtti. Bir yandan da sportif başarı için geceli gündüzlü çalıştıklarını belirten Dönmez, projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen Spor Projeleri Koordinasyon Birimi personelleri Yaser Taşkesenlioğlu ve Ahmet Aksakallı ile ilçe spor uzmanları ve emeği geçen antrenörlere teşekkür etti. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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