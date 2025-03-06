Erzurum\'da Yeşilay İçin Basketbol Turnuvası Düzenlendi

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Erzurum'da basketler 'Yeşilay' için atıldı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Basketbol İl Temsilciliği ve Yeşilay Erzurum Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Yeşilay Spor Oyunları Sokaklar Bizim 3 x 3 Basketbol Turnuvasında erkeklerin karşılaşmaları sona erdi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Olimpiyat Millet Bahçesi Yüksek İrtifa Spor Salonu'nda oynanan müsabakalara yıldızlar kategorisinde dört takım katılırken, altı maç yapıldı.

Yine aynı spor salonunda oynanan Gençler kategorisinde ki müsabakalara altı takım iştirak etti. 15 maça sahne olan turnuvada yıldızlarda Gençlik Spor birincilik kupasının sahibi olurken, DSİ Spor ikinci, Dorukspor üçüncü oldu.

Gençlerde ise Erzurum Gençlik Spor birincilik kürsüsüne çıkarken, Doruk Spor ikinci, DSİ Spor üçüncü olarak turnuvayı bitirdi.

Turnuvada kupa törenine katılan ve takımlara ödüllerini veren Erzurum GSİM Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, "Yeşilay Spor Oyunları Sokaklar Bizim 3 x 3 Basketbol Turnuvası Yıldızlar ve Gençlerde Şampiyon Gençlik Spor Kulübümüz olmuştur. Böylesine anlamlı ve güzel turnuvada hedefe ulaşan Sporcularımızı ve Antrenörlerimizi kutluyorum. Kulübümüzün Onursal Başkanımız ve GSİM İl Müdürümüz Levent Cakmur'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Türkiye Basketbol Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Cem Culfa da turnuvaya yakın bir ilgi gösteren Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez'e teşekkür ederken, kendilerine her zaman destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'a müteşekkir olduklarını belirtti. - ERZURUM