Eleme müsabakaları kapsamında ringe çıkan kadın ve erkek sporcular, finallere katılabilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Erzurum 'da düzenlenen Üst Minikler Boksun Yıldızları Türkiye Şampiyonası, kadın ve erkek sporcuların kıyasıya mücadelesiyle devam ediyor.

Kaynak: AA

Yakutiye, Erzurum, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Erzurum'daki Üst Minikler Boksun Yıldızları Türkiye Şampiyonası sürüyor - Son Dakika

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