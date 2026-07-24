Başkan sekmen hedefi koydu: "olimpiyat sporcuları erzurum’dan yetişecek"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentte gençlerin erken yaşta sporla buluşmasını sağlayacak yeni projeler için düğmeye bastıklarını açı. Başkan Sekmen, "2028 Los Angeles ve 2030 Fransız Alpleri Olimpiyatları'nda ülkemizi başarıyla temsil edecek sporcular bu topraklardan yetişecek" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez'i makamında kabul etti. Şehrin spor geleceğinin masaya yatırıldığı ziyarette, genç nesillerin spora kazandırılması ve uluslararası organizasyonlara hazırlanması noktasında yürütülecek ortak projeler üzerinde verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.

"En Büyük Hedefimiz Olimpiyat Şampiyonları Yetiştirmek"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mehmet Sekmen, Erzurum'u sporun başkenti yapma yolunda kararlı adımlarla ilerlediklerini vurguladı. Geleceğin teminatı olan çocukları erken yaşta sporla buluşturmayı amaçladıklarını belirten Sekmen, "Gerçekleştirdiğimiz verimli istişarede evlatlarımızın erken yaşta sporla buluşmasını sağlayacak projeleri değerlendirdik. 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları ve 2030 Fransız Alpleri Kış Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi başarıyla temsil edecek sporcularımızın bu topraklardan yetişmesi en büyük hedeflerimizden biridir" ifadelerini kullandı.

"Gençliğimize Yatırım Yapmaya Devam Edeceğiz"

Erzurum'un sahip olduğu potansiyeli spor yatırımlarıyla taçlandıracaklarını ifade eden Başkan Sekmen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Erzurum'u sporun başkenti yapma hedefiyle, gençliğimize yatırım yapmaya, şehrimizi her alanda geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Bu vesileyle kıymetli misafirlerimize nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum."