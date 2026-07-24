Başkan sekmen hedefi koydu: "olimpiyat sporcuları erzurum’dan yetişecek" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan sekmen hedefi koydu: "olimpiyat sporcuları erzurum’dan yetişecek"

Başkan sekmen hedefi koydu: "olimpiyat sporcuları erzurum’dan yetişecek"
24.07.2026 09:18  Güncelleme: 09:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, gençleri erken yaşta spora kazandırmak ve 2028 Los Angeles ile 2030 Fransız Alpleri Olimpiyatları'nda ülkeyi temsil edecek sporcular yetiştirmek için projeler başlatacaklarını açıkladı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentte gençlerin erken yaşta sporla buluşmasını sağlayacak yeni projeler için düğmeye bastıklarını açı. Başkan Sekmen, "2028 Los Angeles ve 2030 Fransız Alpleri Olimpiyatları'nda ülkemizi başarıyla temsil edecek sporcular bu topraklardan yetişecek" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez'i makamında kabul etti. Şehrin spor geleceğinin masaya yatırıldığı ziyarette, genç nesillerin spora kazandırılması ve uluslararası organizasyonlara hazırlanması noktasında yürütülecek ortak projeler üzerinde verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.

"En Büyük Hedefimiz Olimpiyat Şampiyonları Yetiştirmek"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mehmet Sekmen, Erzurum'u sporun başkenti yapma yolunda kararlı adımlarla ilerlediklerini vurguladı. Geleceğin teminatı olan çocukları erken yaşta sporla buluşturmayı amaçladıklarını belirten Sekmen, "Gerçekleştirdiğimiz verimli istişarede evlatlarımızın erken yaşta sporla buluşmasını sağlayacak projeleri değerlendirdik. 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları ve 2030 Fransız Alpleri Kış Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi başarıyla temsil edecek sporcularımızın bu topraklardan yetişmesi en büyük hedeflerimizden biridir" ifadelerini kullandı.

"Gençliğimize Yatırım Yapmaya Devam Edeceğiz"

Erzurum'un sahip olduğu potansiyeli spor yatırımlarıyla taçlandıracaklarını ifade eden Başkan Sekmen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Erzurum'u sporun başkenti yapma hedefiyle, gençliğimize yatırım yapmaya, şehrimizi her alanda geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Bu vesileyle kıymetli misafirlerimize nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum."

Kaynak: İHA

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Sekmen, Los Angeles, Fransız, Erzurum, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan sekmen hedefi koydu: 'olimpiyat sporcuları erzurum’dan yetişecek' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığ’da arkeolojik kazılarda 5 bin yıllık tapınak alanı, sunaklar ve kutsal ocaklar bulundu Elazığ'da arkeolojik kazılarda 5 bin yıllık tapınak alanı, sunaklar ve kutsal ocaklar bulundu
Eskişehirspor camiası yasta: Acı haberler peş peşe geldi Eskişehirspor camiası yasta: Acı haberler peş peşe geldi
Kylian Mbappe’ye ahlaksız teklif Telefon edip otel odasına çağırdı Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı
İşte Fatih Portakal’ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade İşte Fatih Portakal'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade
Filenin Sultanları yarı finalde Kanada’yı geriden gelerek yıktı Filenin Sultanları yarı finalde! Kanada'yı geriden gelerek yıktı
Reynmen kedisini sevmek isterken hastanelik oldu Reynmen kedisini sevmek isterken hastanelik oldu

09:59
Türkiye’nin gündemine oturan teyzenin yüzünü güldürdüler
Türkiye'nin gündemine oturan teyzenin yüzünü güldürdüler
09:28
Akaryakıta son dönemin en büyük zammı Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
Akaryakıta son dönemin en büyük zammı! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
09:20
Vincenzo Italiano’nun hareketi maçın önüne geçti
Vincenzo Italiano'nun hareketi maçın önüne geçti
08:48
Zincir marketlerde satılan ünlü peynirde büyük tehlike Hepsi toplatıldı
Zincir marketlerde satılan ünlü peynirde büyük tehlike! Hepsi toplatıldı
08:29
Fatma Soydaş’ın tutuklamadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
Fatma Soydaş'ın tutuklamadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
06:45
ABD’den kritik hamle Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı
ABD'den kritik hamle! Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 10:09:22. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan sekmen hedefi koydu: "olimpiyat sporcuları erzurum’dan yetişecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.