Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu yetkililerini kabul etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi; Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu İl Başkanı ve Boks Milli Takım Baş Antrenörü Gürkan Sönmez, Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Aziziye İlçe Başkanı Zafer Ala ve Boks Milli Takım Antrenörü Erol Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Vali Çiftçi'yi Erzurum'da düzenlenen sportif faaliyetler hakkında bilgilendiren Baş Antrenör Sönmez ve beraberindeki heyet, günün anısına Vali Çiftçi'ye Milli Takım forması hediye etti. - ERZURUM