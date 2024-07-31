Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Takımları Ziyaret Etti - Son Dakika
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Takımları Ziyaret Etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi\'nde Takımları Ziyaret Etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde idman yapan yerli ve yabancı futbol takımlarını ziyaret etti. Vali Çiftçi, takımların antrenmanlarını izleyerek başarılar diledi ve önümüzdeki yıl da bu takımları şehirde ağırlamak istediklerini belirtti.

31.07.2024 09:48
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde idman yapan takımları ziyaret etti.

Yerli ve yabancı futbol takımlarının sporcu ve teknik ekipleriyle bir araya gelen Vali Çiftçi, futbolculara başarılar diledi. Takımların antrenmanlarını da izleyen Vali Çiftçi, Erzurum'da hava şartlarının kamp çalışmaları için çok uygun olduğunu söyledi. Vali Çiftçi "Şu anda Palandöken eteklerinde 11 tane yüksek İrtifa kamp merkezimiz var. Yurtiçinden ve yurtdışından gelen takımlar hazırlık maçları yaparak önümüzdeki sezona hazırlanıyorlar. Yerli ve yabancı takımlara hoş geldiniz demek için buradayım. Önümüzdeki yıl da bu takımları şehrimizde ağırlamak istiyoruz" diye konuştu.

Takımları tekrar şehirlerine beklediklerini ifade eden Çiftçi, "Antalyaspor buradan ayrıldı. Onlara yetişemedim. Kuveyt'ten, Suudi Arabistan'dan, İran'dan gelen takımlar var, onların hepsine hoş geldiniz dedik. Takımları ziyaret ederek teknik heyetlere başarılar diledik. Seneye tekrar şehrimize beklediğimizi ifade ettik" sözlerini kaydetti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Takımları Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Takımları Ziyaret Etti - Son Dakika
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