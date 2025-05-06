Erzurumlu Sporcu Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
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Erzurumlu Sporcu Altın Madalya Kazandı

Erzurumlu Sporcu Altın Madalya Kazandı

Mustafa Kemal Yıldıran, Estonya'da Avrupa Pomsae Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

06.05.2025 16:13
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Estonya'da yapılan "Avrupa Pomsae Şampiyonası"nda senyörler kategorisinde altın madalya kazanan Mustafa Kemal Yıldıran'a çalıştığı Erzurum Şehir Hastanesi'nde çiçek ve başarı belgesi verildi.

Hastanede araştırma görevlisi olarak çalışan Yıldıran, 16-17 Nisan'da Estonya'da yapılan şampiyonada 61 yaş üzeri kategoride altın madalya kazandı.

Madalyayla memleketi Erzurum'a dönen Yıldıran, hastanenin başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör tarafından ödüllendirildi.

Başhekim Tör, Yıldıran'ı makamında ağırlayarak kendisine çiçek ve başarı belgesi verdi.

Yıldıran'ın hayatını spora adadığını ifade eden Tör, "Burada 20'ye yakın çocuğumuzu yetiştiriyor. Estonya'da aldığı altın madalya göğsümüzü kabarttı. Hastanemizden böyle bir arkadaşımızın çıkması bizi gururlandırdı."dedi.

Sporcu Mustafa Kemal Yıldıran da başhekim Tör'ün kendilerine destek olduğunu anlatarak "Başhekimimiz imkan sağlayarak çalışmalarımızı pekiştirdi, kendisine teşekkür ediyorum. Başarımız da büyük ihtimalle bu katkıyla oldu. Amacımız tabii ki altyapıdaki küçük çocuklarımızın istikbale kavuşması. Ülkemizin marşını yurt dışında okutarak mücadele vermeleri için çalışıyorum. Avrupa Şampiyonası'nda yarışmamım tek amacı, küçük kardeşlerimize örnek teşkil etmek, onların da bu yaşlara gelseler dahi bayrağımızı taşıyacaklarına inanmaları için gayret ediyorum. Bu gayretim ölene kadar devam edecek. İnşallah daha güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Estonya, erzurum, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumlu Sporcu Altın Madalya Kazandı - Son Dakika

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