Erzurum Gençlik Spor Kulübü (EGSK) ve Türk Tele kom Spor Kulübü atletleri, Türk Tele kom Spor Kulübü Yükselen Yıldızlar Bölgesel Kros Ligi Yarı Final Yarışları için Tokat'a uğurlandı.

Tokat'ta düzenlenecek yarışlarda U16 erkek, U16 kız ve U14 erkeklerde Dadaşlar diyarını temsil edecek Erzurum Gençlik Spor Kulübü ile U14 kızlarda mücadele edecek Erzurum Türk Tele kom Spor Kulübü atletlerine başarılar dileyen Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, antrenör ve sporculardan final beklediğini söyledi.

Olimpiyatlar için şimdiden hazırlanın

Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Erzurum'da şu anda güçlü bir atletizm alt yapısı bulunduğuna işaret ederek, 3032 olimpiyatlarında Erzurum'dan atletlerin gideceğine inandığını belirtti ve Tokat'taki yarışlar öncesinde sporcu ve antrenörlere "Yolunuz açık yarışların sonu final olsun gençler. Hepinize iyi yolculuklar dileriz" dedi.

Tokat'a hareket eden kafilede Erzurum Gençlik Spor Kulübü Kafile Başkanlığını Mustafa Esen yaparken, antrenör olarak Özkan Kaya ve Hakim Dursun görev aldı. Türk Tele komspor ise kafile başkanı Süleyman Zeki Çiftçi ve Antrenör Türkan Cansever yönetiminde Tokat'a gitti.