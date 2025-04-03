Erzurumpsor FK Başkanı Ahmet Dal, Zorlu Süreçleri Değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Erzurumpsor FK Başkanı Ahmet Dal, Zorlu Süreçleri Değerlendirdi

Erzurumpsor FK Başkanı Ahmet Dal, Zorlu Süreçleri Değerlendirdi

Erzurumpsor FK Başkanı Ahmet Dal, takımın zorlu süreçlerden geçtiğini belirtirken, son 7 maç için umutlu olduklarını ve birlikte hareket etmenin önemini vurguladı. Dal, kulüp destekçilerine teşekkür etti ve stadyum projeleri hakkında da bilgi verdi.

03.04.2025 09:58  Güncelleme: 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurumpsor FK Başkanı Ahmet Dal, zorlu Fatih Karagümrük maçı öncesi gündeme air değerlendirmelerde bulundu.

Son oynadıkları zorlu üç maçtan da galibiyetle ayrılarak kalan 7 haftaya daha umutlu ve daha inançlı girdiklerini dile getiren Erzurumpsor FK Başkanı Ahmet Dal, "Hedefimiz belli, inşallah bu hedefe hep birlikte kavuşacağız. Asla unutmamamız gereken zorlu süreçlerden geçtik hep birlikte. Önce transfer tahtamız kapandı. Bir çok oyuncu kulübümüzden ayrıldı. Stadımız depremden etkilendi, kapatıldı. 2 sezon üst üste 3 puanımız silindi. Ekonomik sıkıntılardan en çok etkilenen kulüplerden biri olduk. İki sezon bu zor şartlar altında tüm futbol otoritelerinin kesin düşer dedikleri Erzurumspor'umuz; beklenilenin aksine o iki sezonda ligde kaldı ve akabinde yaklaşık 40 dosyayı bulan transfer yasağını kaldırdığı ilk sezonda oldukça çekişmeli geçen bu ligde, yüksek bütçeli, geniş oyuncu kadrosuna sahip takımlarla mücadele etmesine rağmen başka hedeflere yürüyor" şeklinde konuştu.

"Bizler de bugün aynı sonu yaşayabilirdik"

Kendilerinde sonra transfer yasağı almasına rağmen bir çok kulübün bulundukları liglere tutunamadıklarını hatırlatan Başkan Dal, "Bunlar 2. Lige, 3. Lige hatta amatör liglere düştüler. Bir çok kulüp de bu sonu yaşayacak gibi görünüyor maalesef. Gerek kurdan dolayı gerekse gecikme faizinden ötürü bu borçlar zaman geçtikçe artıyor ve kulüplerin toparlanmaları zor gözüküyor. Bizler de bugün aynı sonu yaşayabilirdik. Fakat gün geçtikçe hep beraber daha fazla kenetlenerek, sabırla, inançla, azimle, daha çok çalışarak ve inanarak bugün bambaşka bir noktaya geldik. Pendikspor maçı bizim için önemli bir dönüm noktasıydı. Hep beraber zorlu bir sınav verdik. Çok şey duyduk, kulübümüze hiç bir faydası olmadığı gibi zarar vermekten başka bir işe yaramayan belli kısmi mihraklar tarafından ağır bir şekilde eleştirildik, ama kulaklarımızı tıkadık, takımımıza ve birbirimize olan inancımızdan asla taviz vermedik" dedi.

"Son 7 final maçımız kaldı"

"Geçtiğimiz haftalardan daha zorlu bir periyotta olduğumuzu unutmamamız, başarılı olmamızı istemeyenlerin oldukça fazla olduğu, saha dışı bir çok entrikanın olabileceği, camiamızı karıştırmak isteyen, nifak tohumları ekmek için fırsat kollayanların tetikte beklediğini hatırlatmak istiyorum" diye konuşan Erzurumpsor FK Başkanı Ahmet Dal, " Her zamankinden daha sabırlı, daha inançlı olmamız ve daha sıkı kenetlenmemiz gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Çünkü bu hedefi hep birlikte koyduk ve hep birlikte yürüyoruz. Öncelikle Teknik Direktörümüz, değerli hocamız Hakan Kutlu ve ekibine, gurur duyacağımız bir performansla ligin ilk haftasından beri aslanlar gibi mücadele eden; kaptanlarımız başta olmak üzere, yerli, yabancı ve genç futbolcularımıza, futbolcularımızın her daim yanında olan destek personelimize, kulüp personelimize, bizlere güç veren yerel basınımıza, iklim şartlarına aldırmadan, gün, saat farketmeksizin, evimizde veya deplasmanda bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza, TV başında bizi destekleyen dualarıyla yanımızda olan Erzurumspor camiamıza, ekonomik olarak yanımızda olan değerli isimlere, bizleri destekleyen değerli büyüklerimiz onursal başkanımız Erzurum Büyükşehir Belediye başkanımız Sn. Mehmet Sekmen Bey'e, İçişleri eski bakanımız Erzurum milletvekilimiz Sn. Selami Altınok Bey'e, değerli milletvekillerimize, Milli Eğitim Bakanımız Sn. Yusuf Tekin Bey'e, Sn. Valimiz Mustafa Çiftçi Bey'e ve ilimiz bürokratlarına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Vefasıyla bizi her daim güçlü kılan taraftarımız var"

Erzurumpsor FK Başkanı Ahmet Dal, stad ile ilgili gündemi değerlendirirken, şöyle devam etti, "Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği stadımızın proje süreçlerinin tamamlanarak en kısa sürede inşaatına başlanacağı müjdesini aldığımızı, bu süre zarfında maçlarımızı oynayacağımız Kazım Karabekir stadımızın zemininin de lig biter bitmez bakıma alınması için ihale ve bütçe onaylarının alındığını, zeminin hibrit çime çevrileceğini, kulübümüzün alttan ısıtmalı antrenman sahasının tamamlandığını sadece çim serim işinin kaldığını, Erzurum Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle tesislerimizin içerisinde yeni A Takım ve altyapı binasının yapımına da önümüzdeki günlerde başlanacağını sizlerle paylaşmak istiyorum. Vefasıyla bizi her daim güçlü kılan büyük Erzurumspor taraftarımıza saygılarımızla" - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, erzurum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumpsor FK Başkanı Ahmet Dal, Zorlu Süreçleri Değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar
Bakan Şimşek ’hazırız’ diyerek duyurdu: Türkiye ve AB diyaloğu 6 yıl sonra yeniden başlıyor Bakan Şimşek 'hazırız' diyerek duyurdu: Türkiye ve AB diyaloğu 6 yıl sonra yeniden başlıyor
Carlo Ancelotti hakim karşısına çıktı Carlo Ancelotti hakim karşısına çıktı
Boykota destek veren Somer Şef, restoranını hizmete kapattı Boykota destek veren Somer Şef, restoranını hizmete kapattı
Süleyman Soylu: İmamoğlu’nu 5-6 yıl boyunca uyardım ama dinlemedi Süleyman Soylu: İmamoğlu'nu 5-6 yıl boyunca uyardım ama dinlemedi
Aslıhan ve Saruhan Hünel, yoğun bakımdaki anneleri için dua istedi Aslıhan ve Saruhan Hünel, yoğun bakımdaki anneleri için dua istedi
Boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden çıkarıldı Boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden çıkarıldı
2 bin cezaevi çalışanı kovuldu, mahkumlar erken tahliye edilecek 2 bin cezaevi çalışanı kovuldu, mahkumlar erken tahliye edilecek
Mart ayı enflasyon oranı belli oldu Mart ayı enflasyon oranı belli oldu
Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye ’boykot’ gözaltısı Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye 'boykot' gözaltısı
Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum

09:58 Mart ayı enflasyon oranı belli oldu Mart ayı enflasyon oranı belli oldu
09:31 Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye ’boykot’ gözaltısı Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye 'boykot' gözaltısı
08:29 Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum
03:38 ABD’li bakandan gümrük vergisi uyarısı: Misilleme yaparsanız gerginlik olur ABD'li bakandan gümrük vergisi uyarısı: Misilleme yaparsanız gerginlik olur
02:16 Trump’tan dünyaya vergi yağmuru Listede Türkiye de var Trump'tan dünyaya vergi yağmuru! Listede Türkiye de var
14:36 Avrupa Komisyonu üyesi Bakan Fidan’la görüşmesini iptal etti, İmamoğlu’ndan teşekkür geldi Avrupa Komisyonu üyesi Bakan Fidan'la görüşmesini iptal etti, İmamoğlu'ndan teşekkür geldi
14:35 Altın fiyatları düşer mi Uzman isim tek tek anlattı Altın fiyatları düşer mi? Uzman isim tek tek anlattı
14:34 2 bin cezaevi çalışanı kovuldu, mahkumlar erken tahliye edilecek 2 bin cezaevi çalışanı kovuldu, mahkumlar erken tahliye edilecek
14:33 Boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden çıkarıldı Boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden çıkarıldı
14:19 Aslıhan ve Saruhan Hünel, yoğun bakımdaki anneleri için dua istedi Aslıhan ve Saruhan Hünel, yoğun bakımdaki anneleri için dua istedi
14:12 Süleyman Soylu: İmamoğlu’nu 5-6 yıl boyunca uyardım ama dinlemedi Süleyman Soylu: İmamoğlu'nu 5-6 yıl boyunca uyardım ama dinlemedi
14:10 Boykota destek veren Somer Şef, restoranını hizmete kapattı Boykota destek veren Somer Şef, restoranını hizmete kapattı
13:58 Carlo Ancelotti hakim karşısına çıktı Carlo Ancelotti hakim karşısına çıktı
13:56 Bakan Şimşek ’hazırız’ diyerek duyurdu: Türkiye ve AB diyaloğu 6 yıl sonra yeniden başlıyor Bakan Şimşek 'hazırız' diyerek duyurdu: Türkiye ve AB diyaloğu 6 yıl sonra yeniden başlıyor
13:53 Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2025 10:33:35. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurumpsor FK Başkanı Ahmet Dal, Zorlu Süreçleri Değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement