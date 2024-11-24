Erzurumspor 0-3 Karagümrük: Hakem Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Erzurumspor 0-3 Karagümrük: Hakem Eleştirisi

Erzurumspor 0-3 Karagümrük: Hakem Eleştirisi

Erzurumspor, Karagümrük'e 3-0 mağlup oldu. Teknik sorumlular hakem hatalarını eleştirdi.

24.11.2024 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasındaki Erzurumspor FK- Fatih Karagümrük maçının ardından teknik sorumlular mücadeleyi değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, kendilerini desteklemeye gelen Karagümrük taraftarlarına teşekkür ederek, "Oyuna iyi başladık. Oyunun bütün kontrolü bizdeydi. Nitekim buradan üç puanla dönüyoruz. Erzurumspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Buraya galibiyet için geldik. Maçın başında da söyledim. İyi bir şekilde oynadık ve iyi mücadele ettik. Gerçi zaman zaman orta sahada bazı topları kaybetmemize rağmen istediğimiz golleri bulduk" diye konuştu.

"Oyun dışı faktörler konuşmak zorunda kalıyoruz"

Erzurumspor FK Yardımcı Antrenörü Yusuf Randa ise, Karagümrük takımını tebrik ederek, "Kazandılar, kazandıkları için kendilerini tebrik ediyoruz. Maçtan önce sahada dolaşırken Cihan Hoca ile karşılaştık. Hakan Hocamız, Cihan Hocaya şu sözleri söyledi: 'Ben senin 20 yaş büyüğünüm. Sizler genç, pırlanta gibi insanlarsınız, hata yapabilirsiniz. Bugün skor ne olursa olsun verdiğin kararlara itiraz etmeyeceğim.' Ancak maçta yaşanan bazı olaylar bu samimi tavrı gölgede bıraktı. Birinci golde bize göre bir faul var, fakat bu pozisyonu tekrar izlememiz gerekiyor. Hakemler de bunu değerlendirebilir. Ancak hakem faulü vermedi ve taç atışını kullandırdı, sonrasında gol yedik. Buna bağlamıyoruz ama kurala göre yerde yatan bir oyuncu varsa, oyun durdurulmalıydı. İkinci golde ise topun bizim lehimize çıkmasına rağmen hakem kararını değiştirdi ve taç atışını rakibe verdi. Devre arasında Hakan Hoca, hakeme çok saygılı bir şekilde bu pozisyonları sordu. Fakat hakem, 'Beni ilgilendirmez' diyerek yanıt verdi. Sonrasında ofsayt pozisyonunda hızlı başlamak isteyen kalecimiz Ataberk'in oyununu durdurdu. Bu da tamamen çelişkili bir karar oldu. Hakan Hoca bu durumu dile getirdiğinde kırmızı kart gördü. Hakemlere son derece saygılı davranmaya çalışıyoruz. Hakan Hoca, iki buçuk sezondur genelde oyunla ilgili değerlendirmeler yapar, hakem kararlarına odaklanmaz. Ancak bugün oyun dışı faktörler konuşmak zorunda kalıyoruz. Bu noktada hakemlerden de aynı saygıyı görmek istiyoruz. Karagümrük takımını tebrik ediyorum, bu söylediklerim onların galibiyetini gölgelemek için değil. Geçen hafta Manisa maçında da benzer hakem hataları yaşandı. Biz kurallara göre hareket etmek istiyoruz, ancak hakemlerin bu kuralları esnetmesi bizi zor durumda bırakıyor. Biz organize, sistemli ve formasyon anlamında takdir edilen bir takımız. Bu sezon altı iç saha maçında gol yemedik ve ligin en az gol yiyen takımıyız. Rakiplerimizle 11'e 11 mücadele etmek istiyoruz. Fakat hakem kararları oyunumuzun güzelliğini ve konsantrasyonumuzu etkiliyor. Son olarak taraftarlarımız hakkında da bir şey söylemek istiyorum. 2022-2023 sezonunun devre arasından beri bu takımda görev alıyorum ve taraftarlarımızın son derece saygılı olduğunu düşünüyorum. Ancak ilk defa bugün, hakemin agresif bir şekilde tepki gördüğüne şahit oldum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Basın Toplantısı, Trendyol, erzurum, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumspor 0-3 Karagümrük: Hakem Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:59 Yolda yürüyen genç kıza çelme takan adam, esnaftan meydan dayağı yedi Yolda yürüyen genç kıza çelme takan adam, esnaftan meydan dayağı yedi
16:53 9 ilimizde eğitime kar engeli 9 ilimizde eğitime kar engeli
14:33 Otizm merkezinde küçük çocuğa darp skandalı: Beğenmiyorsanız kendiniz baksaydınız Otizm merkezinde küçük çocuğa darp skandalı: Beğenmiyorsanız kendiniz baksaydınız
14:13 AK Parti’den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar
13:55 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu
10:09 Kızılcık Şerbeti’nde bebeğe başörtüsü sahnesi tepki çekti Kızılcık Şerbeti'nde bebeğe başörtüsü sahnesi tepki çekti
10:07 Sonbaharın gözdesi olan ormana özel izinle girilebiliyor, dünyada tek Sonbaharın gözdesi olan ormana özel izinle girilebiliyor, dünyada tek
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
10:00 Kocaman kız oldu Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor Kocaman kız oldu! Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor
09:59 AKOM açıkladı: İşte İstanbul’da kar yağışı beklenen ilçeler... AKOM açıkladı: İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler...
09:51 Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu
09:45 Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor Hapsi boyladı Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor! Hapsi boyladı
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 18:29:39. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurumspor 0-3 Karagümrük: Hakem Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.