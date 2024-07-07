Spor

Erzurumspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde Erzurumspor Tesislerinde hazırlıklarına başlayan takımın kamp kadrosu ve programı belli oldu. Mavi-Beyazlı ekip 1. etap kamp çalışmalarını 11 Temmuz Perşembe günü yapacağı hazırlık maçı ile tamamlayacak. Mavi-beyazlı takımın kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor; Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Berat Demir, Fırat Aymak, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Eren Tozlu, Yakup Kırtay, Fırat Şaşi, Enes Yiğit, Gürkan Varlık, Güney Yılmaz, Özgür Sert, Furkan Özhan, Alperen Karaca, Eren Özdemir, Taha Ağdağ, Fatih Onay, Uğurcan Mengi, Yakup Uzunel, Muhammet Karahan, Cengizhan Bayrak, Muhammet Yavaş ve Hüseyin Mevlütoğlu

Bu arada iç transfer çalışmaları sürdüren Erzurumspor, sözleşmeleri sona eren Mustafa Akbaş ve Sefa Akgün'le yeniden sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Ahmet Dal, Erzurumspor Tesisleri'nde bir araya geldiği oyuncularla 2 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayarak başarı dileklerinde bulundu. Başkan Dal, "Her iki oyuncumuzla anlaştığımız için mutluyuz. Takım kaptanlarımızdan biri olan Mustafa Akbaş'la üçüncü yılımız. Kendisi de Erzurum'u, Erzurumspor'u evi gibi görüyor ve burayı çok sevdiğini biliyorum. Bizde kendisini seviyoruz. Yeniden anlaştığımız için mutluyuz. Sefa Akgün elimizde büyüdü diyebilirim. 18 yaşından beri kulübümüzün oyuncusu ve bizim için kıymetli." dedi. - ERZURUM