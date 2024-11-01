Erzurumspor Amedspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Erzurumspor Amedspor Maçına Hazırlanıyor

Erzurumspor Amedspor Maçına Hazırlanıyor

Erzurumspor FK, Amedspor maçı hazırlıklarına devam ediyor, genç yeteneğe doğum günü sürprizi yapıldı.

01.11.2024 10:53
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Erzurumspor FK, Amedspor maçı hazırlıklarına kendi tesislerinde devam ediyor.

Ligde oynadığı 10 karşılaşmada aldığı 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle puan cetvelinde ilk sırada bulunan Erzurumspor FK, hafta sonu oynanacak Amedspor hazırlıkları sürüyor. 3 Kasım 2024 tarihinde oynanacak olan Erzurumspor FK-Amedspor maçını Çağday Altay yönetecek. Pazar günü saat 14.00'daki karşılaşmaya mavi-beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor.

Bu arada Erzurumspor FK antrenman öncesi genç yetenek Ömer Arda Kara'ya doğum günü sürprizi yapıldı - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzurumspor Amedspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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