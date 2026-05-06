Erzurumspor-Bandırmaspor Maçı 1-1 Beraberlik

06.05.2026 03:12
Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Erzurumspor, Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında geçtiğimiz hafta Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Erzurumspor, sahasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

10. dakikada ev sahibi takımın sol kanattan geliştirdiği atakta Sylla kaleciyi çalımlayıp son çizgiye indi. Sylla'nın ortasında, altı pasta Benhur'un kafa vuruşuna meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

29. dakikada Erzurumspor atağında Benhur'un ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak öncesinde yardımcı hakemin ofsayt kararı sebebiyle penaltı kararı geçerli sayılmadı.

57. dakikada orta sahadan gelişen Bandırmaspor atağında Badji ceza sahasındaki Fall'a oynadı. Fall ceza sahasına girdi ve topu kalecinin solundan ağlara gönderdi. Ancak ofsayt sebebiyle gol geçerli sayılmadı.

83. dakikada sağ kanattan gelişen Bandırmaspor atağında Hikmet'in ceza sahasına yaptığı ortada altıpasta topla buluşan Atınç'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

90+4. dakikada Orhan Ovacıklı'nın ceza sahası ön tarafında düşürülmesi ile kazanılan serbest vuruşu kullanan Eren Tozlu, sert ve düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-1

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Kürşathan Akın, Mehmet Şengül

Erzurumspor FK: Erkan Anapa, Amar Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Cengizhan Bayrak (Ali Ülgen dk. 85), Orhan Ovacıklı, Brandon Baiye, Giovanni Crociata, Martin Rodriguez (Fernando dk. 61), Benhur Keser (Murat Cem Akpınar dk. 61), Mustafa Fettahoğlu (Eren Tozlu dk. 76), Cheikne Sylla (Hüsamettin Yener dk. 85)

Yedekler: Kağan Moradaoğlu, Guram Giorbelidze, Ömer Kara, Mert Önal, İlkan Sever

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Enes Aydın, Mücahit Albayrak, Hikmet Çiftçi, Amidou Badji (Yusuf Can Esendemir dk. 81), Emirhan Acar (Enes Çinemre dk. 81), Remi Mulumba, Mamadou Fall (Yasin Midiliç dk. 86), Joao Amaral (Muhammed Gümüşkaya dk. 66)

Yedekler: Akın Alkan, Yiğit Zorluer, Gani Burgaz,

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Atınç Nukan (dk. 83) (Bandırmaspor), Eren Tozlu (dk. 90+4) (Erzurumspor FK)

Sarı kart: Benhur Keser (Erzurumspor FK), Atınç Nukan (Bandırmaspor) - ERZURUM

Kaynak: İHA

