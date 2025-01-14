Erzurumspor\'da Hakan Kutlu Değerlendirmelerde Bulundu

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Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Trendyol 1. Lig'in ilk yarısını ve kulübün gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kutlu, kulübün altyapı tesislerinde düzenlendiği basın toplantısında, 2 sezondur kapalı olan transfer tahtasını açıp yeni transferlerle sezona başladıklarını hatırlattı.

Takımda sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak istediklerini aktaran Kutlu, "Geçen sezon ilk yarıyı 19 puanla 12. sırada bitirmiştik. Bu sezon ise ilk yarının bitimiyle ligi 30 puanla 4. sırada tamamladık. İstatistiksel olarak bakarsak geçen sezon ilk yarıda 4 galibiyet alan takımımız bu sezon ise 9 galibiyet aldı." dedi.

Hakan Kutlu, bu sezon ligde iç saha lideri ve en az gol yiyen takımı olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ligin ilk yarısında sakatlıklar, kart cezalıları bizim için handikaplar oluşturdu. Özellikle son periyotta bizim için kilit olan birkaç oyuncumuzun aynı anda sakat ve cezalı olup oynayamamış oluşu sistemimizi ve takımımızı olumsuz etkiledi. Ancak bunlar futbolun içinde olan durumlar. Son 4 haftadır galip gelemiyoruz, bunların belli başlı sebepleri var. Ancak benim nazarımda en önemli sebep antrenman sıkıntısı yaşıyoruz. İklim koşulları nedeniyle zor günler geçiriyoruz. Antrenman sahamız kullanılamaz, stadımızın zemini ise çok kötü durumda. Son 1 aydır maalesef antrenman yapmakta sıkıntılar yaşıyoruz ve bu da bizi ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Bunu aşmamız gerekiyor ancak kısa süre içerisinde mümkün gözükmüyor. Benim için birinci öncelik olmazsa olmazım takımımı hem fiziksel hem de taktiksel olarak antrene edebileceğim fiziki şartları uygun bir ortamda çalışabilmek. Çözüm üretmeye çalışıyoruz ama yeterli olmuyor."

"Takımımıza uygun yeni oyuncuları kadromuza katmayı düşünüyoruz"

Erzurumspor FK'de görev yaparken 5 kulüpten teklif aldığını anlatan Kutlu, şöyle devam etti:

"Transfer politikamızda, yüklü borç yükünden çıkan kulübümüzü tekrardan bir külfetin altına sokmadan daha çok bilindik isimler üzerinden çalışma yaptık. Bugün 1. Lig'de isteyip de bütçemizi aştığı için alamadığımız birçok futbolcu da mevcut. Projemizden ve belirlediğimiz bütçeden yüksek maliyetler olduğu için o oyuncuları biz alamadık. O oyuncular da haklı olarak diğer 1. Lig kulüplerini tercih ettiler. Oyun formasyonu olarak 3-4-1-2 gibi oynasak da aslında transferda 4-3-3 sistemine uygun oyuncular tercih ediyoruz. Pazartesi itibarıyla transfer dönemi başladı ancak bizim daha önce belirlediğimiz, ön görüşme yaptığımız alternatifli bir listemiz var. Özellikle yerli oyuncular, maalesef maddi gerekçelerden dolayı haklı olarak rakiplerimizi tercih etti. Ekibimizle transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kısa süre içerisinde şehrimize ve takımımıza uygun yeni oyuncuları kadromuza katmayı düşünüyoruz."

Tesislere Avrupa standartlarında önemli bir antrenman sahası kazandırılması için çalışmaların başladığını anlatan Kutlu, bu sahanın transfer döneminde de önemli rol alacağını aktardı.

Toplantının sonunda Hakan Kutlu'nun doğum günü pasta kesilerek kutlandı.