Erzurumspor'da Şampiyonluk Vurgusu
Erzurumspor'da Şampiyonluk Vurgusu

Erzurumspor\'da Şampiyonluk Vurgusu
22.02.2026 00:26
Başkan Dal, algılara aldırış etmeden hedefe odaklandıklarını ve şampiyonluğa emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirterek "Kalan 12 haftanın geçen 26 haftadan daha zor olacağının farkındayız ama ne algılar ne başka şeyler Erzurumspor'umuzu ve bizi asla yolumuzdan döndürmeyecek, bizi etkilemeyecek." dedi.

Ahmet Dal, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, "Biz tüm konsantrasyonumuzu sahaya, yeşil zemine ve futbolumuza odakladık. Erzurumspor olarak hedefimiz, ilk göreve başladığımız günden beri polemiklerden uzak, yalnızca futbol konuşulan bir ortamda yolumuza devam etmektir." ifadelerini kullandı.

Dal, "Algı operasyonlarının bizi şampiyonluk hedefimizden asla uzaklaştırmayacağının bilincindeyiz. Biz şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyoruz ve kalan 12 haftanın geçen 26 haftadan daha zor olacağının farkındayız ama ne algılar ne başka şeyler Erzurumspor'umuzu ve bizi asla yolumuzdan döndürmeyecek, bizi etkilemeyecek. Sağduyuyla, sakinlikle, sükunetle kalan haftaları tamamlayıp hak ettiğimiz ve özlediğimiz yere, Süper Lig'e inşallah çıkacağız. Özellikle hakem kararları, farklı başlıklar altında kulübümüzü hedef alan bazı söylemler bizim inancımızı asla gölgelemeyecek. Biz hedefimize bugüne kadar olduğu gibi polemiklerle değil, futbolumuzla, duruşumuzla ve sahadaki emeğimizle ulaşacağız. Konsantrasyonumuz net, yolumuz belli ve inancımız tam." diye konuştu.

Başarının tesadüf değil tamamen sahada kazılan ve doğru yönetilen sürecin sonucu olduğunu dile getiren Dal, taraftardan destek isteyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Futbol, Spor

Son Dakika Spor Erzurumspor'da Şampiyonluk Vurgusu - Son Dakika

Erzurumspor'da Şampiyonluk Vurgusu
