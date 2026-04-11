Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurumspor'da Yeni Tribün Lideri: Anıl Lömenler

11.04.2026 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zafer Lömenler'in vefatı sonrası, oğlu Anıl Lömenler tribün liderliğini devraldı, destek devam edecek.

Erzurumspor'un en köklü taraftar gruplarından "Dadaşlar"ın kurucularından Zafer Lömenler'in vefatının ardından tribün liderliğini oğlu Anıl Lömenler devraldı.

Süper Lig hedefi doğrultusunda yoluna emin adımlarla devam eden Erzurumspor, sahadaki performansının yanı sıra tribündeki güçlü taraftar desteğiyle de öne çıkıyor.

İç saha ve deplasman fark etmeksizin kendisini yalnız bırakmayan taraftarlarıyla kenetlenen mavi-beyazlı ekip, Trendyol 1. Lig şampiyonluğuna doğru ilerlerken, tribünde babadan oğula miras kalan taraftar hikayesiyle de adından söz ettiriyor.

Mavi-beyazlı takımın en eski taraftar gruplarından "Dadaşlar"ın kurucularından Zafer Lömenler'in 2025 yılı temmuz ayında geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından grubun ortak kararıyla tribün liderliği, 20 yaşındaki oğlu Anıl Lömenler'e devredildi.

Çocukluğundan bu yana tribün kültürünün içinde yetişen Anıl Lömenler, babasının izinden giderek tribünlerdeki sorumluluğu üstlendi.

Erzurumspor maçlarında tezahüratlarıyla tribünleri coşturan genç tribün lideri Anıl Lömenler, AA muhabirine, çocukluğundan beri babasıyla Erzurumspor tribünlerinde olduğunu söyledi.

Lömenler, babasının sadece tribün lideri olmadığını aynı zamanda kentte yaşayan gençlere de hep sahip çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Uyuşturucudan kurtardığı gençler vardı. Babam böyle bir insandı ve herkes onu çok severdi. Büyük bir Erzurumspor sevdalısıydı. Ben doğduğum gün babam Giresun'da deplasmana gitmiş. Dedem arayıp 'Oğlun oldu.' diye haber vermiş. Ondaki böyle bir sevdaydı. Babam vefat ettikten sonra abilerimizle ortak bir karar aldık. Ben, tribün lideri olarak abilerimizle, kardeşlerimizle takımımıza desteğimize devam ediyoruz. Babamdan dolayı şehir dışındaki çoğu tribünlerde beni daha önceden tanırlardı. Tribün bana babamdan kalan bir miras. Bu sevda babamdan bana yadigar. Bunu ölene kadar devam ettireceğim."

"Şampiyon olunca kupayı babamın mezarlığına götüreceğiz"

Lömenler, Erzurumspor'un bu sezon şampiyonluğa ulaşacağına inancının tam olduğunu belirterek, "Bu kupa zafer kupası. Şampiyon olunca da kupayı babamın mezarlığına götüreceğiz. Babamın adına taraftarımızla birlikte bir hatıra ormanı düşüncemiz var. Aynı zamanda kütüphane de kuracağız." dedi.

Dadaşlar Grubunu 1995 yılında kardeşi Zafer Lömenler ile kuran ve şu an grubun başkanlık görevini sürdüren Taner Lömenler ise kardeşinin ömrünü Erzurumspor'a adadığından bahsetti.

Grubun ortak kararıyla tribün liderinin yeğeni Anıl olarak belirlendiğini dile getiren Lömenler, "Bu görevi en iyi şekilde sürdüreceğine inanıyoruz. Biz rahmetliyle 1987'de, ben 12 yaşında o ise 13 yaşındayken Aziziyeliler Grubunu kurduk. 1995'te resmi Dadaşlar Grubuna çevirdik. Biz 12-13 yaşlarındaydık. Anıl'dan da çok daha küçüktük. Anıl, 5 yaşından beri bizimle maçlara gelir. En güzel şekilde devam ettirecektir." diye konuştu.

Taraftarlardan İmdat Aktaş da tribün liderlerinin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, "Anıl, Zafer abimizin bize bir armağanı. O tribüncülüğün içinde yetişti. Bu işi de en güzel şekilde devam ettirecek. Bizler onun her zaman arkasındayız." ifadelerini kullandı.

Takımın 30 yıllık taraftarı Kadir Pardeli de Zafer Lömenler'in kent için önemli bir değer olduğunu belirterek, şampiyonluğu kendisine armağan edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Futbol, Miras, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 13:21:11. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurumspor'da Yeni Tribün Lideri: Anıl Lömenler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.