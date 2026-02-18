Erzurumspor'dan Kritik Galibiyet - Son Dakika
Erzurumspor\'dan Kritik Galibiyet
18.02.2026 17:50
Erzurumspor, Keçiörengücü'nü 2-1 yenerek galibiyet serisini devam ettirdi. Özbalta, oyundaki değişikliklerden bahsetti.

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından, "Gol bizi uyandırdı. Tekrar eski hüviyetimizle top oynama geleneğimize devam etmek istedik. O dakikadan sonra daha üstün bir oyun çabamız vardı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erzurumspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Önemli 3 maçın oynandığı bu dönemde galibiyet serisini devam ettirmek istiyorduk. Keçiörengücü de birkaç gün önce kaybettiği Bodrum FK maçını telafi etmek istedi. Sahalarında iyi bir görüntü çizen ama hem sahalarında hem de deplasmanda daha ziyade oyuncu tiplerinden dolayı belki beklemeyi tercih eden, kompakt kalıp hızlı hücumlarla kazandıkları toplarla rakip defans hatalarını toplayarak, rakip kaleye daha hızlı gitmek isteyen bir takıma karşı oynadık. Birkaç maçtır diğer takımların kazanıp kazanmaması derken belki de ondan dolayı biraz tutuk başladığımız bir dönem yaşadık diye düşünüyorum. Birkaç maçtır bunu görüyoruz ki bunu oyuncularla paylaşıyoruz. Bunun üstesinden de geleceğimize inanıyorum. Ama gol bizi uyandırdı. Tekrar eski hüviyetimizle top oynama geleneğimize devam etmek istedik. O dakikadan sonra daha üstün bir oyun çabamız vardı. Bu da ikinci yarıya başladığımızda birincisi oyuncu değişikliği ikincisi oyun formasyonundaki değişiklikler ikinci yarının ikinci bölümünde tekrar bir formasyon değişikliği yaptık. Ama bu formasyon değişikliği büyütülecek bir şey değil. Sahanın içindeki dizilişten bahsediyorum. Hem oyuncu hem formasyon değişikliğine gittik. Hazır olan oyuncularımız vardı. Yaptığımız değişiklikler ve maçın sonunda bulduğumuz 2 gol, gerçekten son derece umut verici, mutluluk verici" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Futbol, Spor, Son Dakika

18:24
