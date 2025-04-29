Erzurumspor'dan PFDK Ceza Tepkisi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) verdiği cezalara tepki gösterdi.

Kulüp, 35. haftada sahasında oynadığı Uğur Okulları İstanbulspor maçında PFDK'nin verdiği cezaların ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbulspor maçı sonrası PFDK'nin kulübümüze verdiği cezalar, tarihte eşi benzeri görülmemiş, skandal cezalardır. Bu cezalar Erzurumspor'a değil, Erzurum'a verilmiştir. 30 sayfalık savunmamızı dikkate almayan PFDK'ye karşı TFF Tahkim Kurulu'na itirazımızı yapacağız. Cumhuriyeti kuran bu kadim şehrin, her dönem bedel ödeyen Erzurumluların yıllardır süren bu çifte standart karşısında sabrı taşmış, zincirler kırılmıştır. Daha fazla canımızın yanmasına müsaade etmemek adına toplumsal tepkimizi göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Tüm Erzurumlulara çağrıda bulunuyoruz. Siyaset, bürokrasi, STK'larla, taraftarlarımızla, camiamızla birlikte en büyük kenetlenmeyi bu süreçte gerçekleştirmek zorundayız. Şehrimizin takımı göz bebeğimiz Erzurumspor'a reva görülen bu zulmü durdurmak adına birleşmeliyiz. Bu kıyımın, bu adaletsizliğin mutlaka sonuçları olacaktır. Takımımızın yanında duranlarla, karşısında duranları da not ediyoruz. Tek başımıza da kalsak, adalet adına haklarımızı korumak adına bize inananlarla mücadelemiz ilelebet sürecektir."