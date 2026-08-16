Erzurumspor Deplasmanda Taraftar Desteğiyle Yola Çıktı - Son Dakika
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Erzurumspor Deplasmanda Taraftar Desteğiyle Yola Çıktı

Erzurumspor Deplasmanda Taraftar Desteğiyle Yola Çıktı
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Erzurumspor taraftarları, Amed Sportif Faaliyetler maçında takımlarını desteklemek için yola çıktı.

SÜPER Lig'in ilk haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'in konuğu olacak Erzurumspor FK'dakarşılaşma öncesi yüzlerce Erzurumspor taraftarı, takımlarını deplasmanda desteklemek için Erzurum'dan yola çıktı. Taraftarlar, polis ekiplerinin güvenlik kontrollerinin ardından 17 araçlık konvoyla Diyarbakır'a hareket etti.

Kazım Karabekir Stadı'nda toplanan Erzurumspor taraftarları, Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından üst aramasından geçirildi. Kontrollerin ardından taraftarlar, kendileri için tahsis edilen 6 büyük otobüs, 2 yarım otobüs ve 9 minibüse bindi. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de araçların sürücülerinin belgelerini kontrol ederek alkol muayenesi yaptı. Kontrollerin tamamlanmasının ardından Erzurumspor taraftarları, saat 21.30'da başlayacak karşılaşmada takımlarını desteklemek üzere konvoy halinde Diyarbakır'a hareket etti.

'SEVDAMIZ ERZURUMSPOR'UN PEŞİNDE GİDECEĞİZ'

Palandöken Kartalları Tribün Lideri Kayhan Piyi, Diyarbakır deplasmanının kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Bugün çok önemli bir maç için Diyarbakır'a hareket ediyoruz. Sevdamız Erzurumspor'un peşinde gideceğiz. Takımımızı birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde 90 dakika boyunca Diyarbakır'da destekleyeceğiz. İnşallah bu sene de hak ettiğimiz yerde ligi bitireceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Erzurumspor Kulübü, Diyarbakır, Erzurum, Futbol, Spor, Son Dakika

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