Erzurumspor, Festy Oseiwe Ebosele ile Anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurumspor, Festy Oseiwe Ebosele ile Anlaştı

Erzurumspor, Festy Oseiwe Ebosele ile Anlaştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurumspor, Başakşehir'den Festy Oseiwe Ebosele ile prensip anlaşmasına vardı.

Erzurumspor FK, son olarak Başakşehir forması giyen İrlandalı sağ bek Festy Oseiwe Ebosele ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mavi-beyazlı ekip, 24 yaşındaki İrlandalı sağ bek Festy Oseiwe Ebosele ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Erzurumspor FK'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Başakşehir forması giyen profesyonel futbolcu Festy Oseiwe Ebosele ile prensip anlaşmasına varmıştır. Festy Oseiwe Ebosele'nin Erzurum'a gelişinin ardından gerçekleştirilecek sağlık kontrolleri sonrasında kendisiyle resmi sözleşme imzalanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kariyerinde daha önce Derby County, Udinese, Watford ve Başakşehir formaları giyen Ebosele, İrlanda Cumhuriyeti Milli Takımı'nda da görev yapıyor.

Geçtiğimiz sezon Başakşehir formasıyla lig ve kupa olmak üzere 20 maçta kadroya giren Ebosele, 11 karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı. İrlandalı futbolcu, sezonu 1 golle tamamlarken 3 sarı ve 2 kırmızı kart gördü.

Kaynak: İHA

Erzurumspor Kulübü, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumspor, Festy Oseiwe Ebosele ile Anlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Yeni Parti’nin genel merkez binası: Bakın aylık kirası ne kadarmış İşte Yeni Parti'nin genel merkez binası: Bakın aylık kirası ne kadarmış
Hasarlı gemi Lady Zehma İstanbul Boğazı’ndan Geçti Hasarlı gemi Lady Zehma İstanbul Boğazı’ndan Geçti
İntihar notu ekipleri harekete geçirdi, 1 milyar liralık mal varlığı hareketliliği tespit edildi İntihar notu ekipleri harekete geçirdi, 1 milyar liralık mal varlığı hareketliliği tespit edildi
Hastanede tedavi gören Selvi Kılıçdaroğlu’ndan haber var Hastanede tedavi gören Selvi Kılıçdaroğlu'ndan haber var
Antalya’da gece yarısı denize giren iki genç boğuldu Antalya'da gece yarısı denize giren iki genç boğuldu
İzmit Belediyesi’ndeki rüşvet görüntülerini çekenin ifadesi ortaya çıktı: Başkanın haberi varmış İzmit Belediyesi'ndeki rüşvet görüntülerini çekenin ifadesi ortaya çıktı: Başkanın haberi varmış

13:42
Galatasaray’a transferde Osimhen engeli
Galatasaray'a transferde Osimhen engeli
13:37
Bakan Şimşek’ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt
Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt
12:24
Yeni Partili Günaydın’dan Beşikçioğlu’na olay sözler: Adam uyuşturucu kullanıyor
Yeni Partili Günaydın'dan Beşikçioğlu'na olay sözler: Adam uyuşturucu kullanıyor
11:51
Vücuduna kene yapışan genç kadın hayatını kaybetti
Vücuduna kene yapışan genç kadın hayatını kaybetti
10:48
Bakan Gürlek duyurdu 2 çocuğun ölümü cinayet çıktı
Bakan Gürlek duyurdu! 2 çocuğun ölümü cinayet çıktı
10:25
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2026 16:23:44. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurumspor, Festy Oseiwe Ebosele ile Anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.