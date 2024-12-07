Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Fatih Tokail, Sezgin Çınar, Selim Şenöz
Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu (Dk. 84 Gökhan Akkan), Mustafa Akbaş, Roshi (Dk. 84 Koray Kılınç), Sefa Akgün, Azubuike, Giorbelidze, Teklic (Dk. 75 Celal Hanalp), Eren Tozlu (Dk. 65 Furkan Özhan), Mamba (Dk. 84 Özgür Sert)
Adanaspor: Korcan Çelikay, Devran Şenyurt, Fatih Kurucuk, Donkor, Mehmet Feyzi Yıldırım, Dabo (Dk. 66 Tabsoba), Metehan Altuntaş (Dk. 75 Doğukan Emeksiz), Harun Alpsoy (Dk. 89 Hıdır Aytekin), Turgay Gemicibaşı, Diakite, Ciss
Gol: Dk. Eren Tozlu (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 37 Mamba, Dk. 83 Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Dk. 90+1 Furkan Özhan (Erzurumspor FK), Dk. 44 Diakite (Adanaspor)
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Erzurumspor FK, Adanaspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?