Erzurumspor FK, Amed Maçı İçin Hazırlanıyor
Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarına teknik direktör Özbalta ile devam ediyor.
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Mavi-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanda, ısınma, pas, koşu ve taktik çalışması yaptı.
Erzurumspor FK, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarına devam edecek.
Erzurumspor FK ile Amed Sportif Faaliyetler, 16 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Diyarbakır Stadı'nda karşılaşacak.
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